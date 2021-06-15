Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Türkiye 2021 sezonu yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?





ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN EĞİTİM HAYATI



Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.