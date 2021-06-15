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Giriş Tarihi: 16.6.2021 00:51 Son Güncelleme: 16.6.2021 00:51

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Türkiye 2021 sezonu yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

ekranlarında yapımcılığında yayınlanan programında kırmızı takımda mücadele eden ile ilgili detaylar merak konusu olarak kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? soruları üzerinden yapılan araştırmalarla bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Merak edilen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

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SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?



Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle 'a taşınmıştır.



ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN EĞİTİM HAYATI

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.



ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN SPOR HAYATI

gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

Kaynak: acunn.com

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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Türkiye 2021 sezonu yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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