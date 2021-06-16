Ada Masalı dizisinde Poyraz karakteriyle gündeme gelen Alp Navruz, daha önce Fazilet Hanım ve Kızları, Elimi Bırakma, Zümrüdüanka gibi dizilerde başrollere hayat vermişti. Navruz'un hayranları ve kendisiyle ilk kez bu dizide karşılaşanlar ünlü oyuncu hakkında araştırmaya koyuldu. Alp Navruz kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular araştırılırken Navruz'u tanımayanlar da Ada Masalı Poyraz gerçekte kim sorusuna yanıt arıyor.
ALP NAVRUZ KİMDİR?
2 Şubat 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Alp Navruz, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okumuştur. Üç çocuklu bir ailenin iki erkek çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Navruz, başta modellik yaparken ilerleyen zamanlarda oyunculuk eğitimi almış, ilk olarak 2016 yılında Ceberrut adlı filmde Mert isimli başrole hayat vermiştir.
ALP NAVRUZ MEMLEKETİ NERESİ?
Alp Navruz 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ailesinin nereli olduğu ise bilinmiyor. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Navruz şiir ve öyküler yazmaktadır.
ALP NAVRUZ KAÇ DOĞUMLU?
1990 doğumlu olan Alp Navruz 31 yaşındadır. Ünlü oyuncunun 1.82 boyunda, 80 kilo ve Oğlak burcu olduğu biliniyor.
ALP NAVRUZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2021 – Ada Masalı (Poyraz) (TV Dizisi)
2020-2021 - Zümrüdüanka (Serhat Demirkan) (TV Dizisi)
2018 – Elimi Bırakma (Cenk) (TV Dizisi)
2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Sinan Egemen) (TV Dizisi)
2016 – Arkadaşlar İyidir (Berke) (TV Dizisi)
2015 – Ceberrut (Mert) (Sinema Filmi)