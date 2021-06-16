Netflix tarafından Atiye 3.sezon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İkinci sezonu 8 bölümden oluşan dizinin yeni sezon bölümleri merakla bekleniyor. Diziyi daha önce izleyenler veya hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ise Atiye konusu ve oyuncularını araştırırken Atiye 3. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? İşte yayın tarihi!
Türk yapımı ikinci Netflix orijinal dizisi olarak karşımıza çıkan Atiye 3.sezon yayın tarihi belli oldu. Dizi yalnızca Netflix üzerinden izlenirken Atiye 3.sezon hakkındaki detaylar şöyle;
Atiye 3. sezon Netflix'e henüz gelmedi. Dizi 17 Haziran 2021 Perşembe günü izleyicisi ile buluşacak.
Atiye 3. Sezon 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle
Netflix orijinal dizisi olan Atiye, Netflix kullanıcıları tarafından izlenebilecek. Atiye, Türkiye'de yayın hakları da elinde bulunda bulunduran Netflix dizi-film platformu aracılığı ile izlenebiliyor. Yeni sezon bölümlerini izlemeniz için Netflix üyesi olmanız gerekiyor.
Bugüne kadar çıktıkları yolculuklarda kendilerini keşfetmeyi başaran Atiye (Beren Saat) ve Erhan'ı (Mehmet Günsür) şimdi çok daha zor bir serüven beklemektedir. Çünkü çiftin, geçmişlerine ait tüm sırlara sahip kızları Aden kayıptır. Onu bulmak için çeşitli çıkış yolları bulmaya çalışan Atiye ve Erhan, kızına kavuşabilecek mi?
Sekiz yıl boyunca kızları Aden'e ulaşmaya çalışan Atiye ve Erhan yıllar sonra onun izini bulmayı başarırlar. Karanlık güçler korkunç planları için Aden'den faydalanmayı isterken kızına ulaşmaya çalışan Atiye hem kızını hem de dünyayı kurtarmak zorunda kalır. Kızlarının rehberliğinde yeni bir maceraya atılan Atiye ve Erhan geçmiş ve geleceğin tüm sırlarını birlikte çözmeye çalışacak.