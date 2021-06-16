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Giriş Tarihi: 16.6.2021 16:39

Konusu nedir, oyuncuları kimler? ’nin yeni dizisi Cam Tavanlar 2. bölüm ile bu akşam Tv'de!

Cam Tavanlar Konusu nedir, oyuncuları kimler? Show Tv’nin yeni dizisi Cam Tavanlar 2. bölüm ile bu akşam Tv'de!

ekranlarının yeni dizisi konusu ve oyuncularıyla araştırma konusu haline geliyor. Yaz sezonunda yepyeni kadroları ve farklı konularıyla ekranlara gelen dizilerden biri olan yapımın başrollerinde ve yer alıyor. İki karakterin büyük aşkının konu alındığı yapımla ilgili olarak “Cam Tavanlar Konusu nedir, oyuncuları kimler?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Show Tv’nin yeni dizisi Cam Tavanlar konusu ve oyuncuları gibi merak edilen detaylar…

konusu, oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekti. ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizinin izleyenleri yapımın yayın gününde detayları merak ediyor. Başrollerinde Çukur'un Celasun'u ve gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizi 9 Haziran Çarşamba akşamı ilk kez yayınlanmıştı. İşte Cam Tavanlar konusu ve oyuncuları gibi detaylar…

CAM TAVANLAR KONUSU

Adından anlaşılacağı üzere kadınların iş hayatında yaşadığı ayrımcılık ve yükselmelerinin önündeki görünmez duvarları işleyen Cam Tavanlar dizisinde, kariyeriyle aşkı arasında kalan bir kadının hikayesi işleniyor. "İkimiz de aynı gökyüzüne bakıyoruz, ama benim yıldızlarla aramda cam tavanlar var" mottosu da dizinin ana fikrini özetliyor.

CAM TAVANLAR 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla birçok zorluk çekerek bulunduğu konuma gelmiş çalışkan ve güçlü bir kadındır. Kendi emekleriyle kurduğu restoran zincirinin CEO'su olan Leyla, erkeklerin hüküm sürdüğü iş dünyasında varlığını koruma çabasındadır. Restoranındaki yangınla mücadele ederken, eski bir aşk hikayesi olan ve şimdilerde başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu ile yolları kesişir. İş konusunda birbirinden hırslı olan bu ikili, rekabet ve aşkın bir arada olduğu garip bir ilişkiye adım atar.

CAM TAVANLAR OYUNCULARI

Bensu Soral – Leyla

Kubilay Aka – Cem

Hatice Aslan - Süreyya

Utku Ateş - İskender

Ahmet Melih Yılmaz - Şinasi

Beril Kayar – Aylin

Ayten Soykök - İnci

Mehmet Bilge Aslan – Haldun

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Cam Tavanlar Konusu nedir, oyuncuları kimler? Show Tv’nin yeni dizisi Cam Tavanlar 2. bölüm ile bu akşam Tv'de!
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