Cam Tavanlar konusu, oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekti. Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizinin izleyenleri yapımın yayın gününde detayları merak ediyor. Başrollerinde Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka ve Bensu Soral gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizi 9 Haziran Çarşamba akşamı ilk kez yayınlanmıştı. İşte Cam Tavanlar konusu ve oyuncuları gibi detaylar…
CAM TAVANLAR KONUSU
Adından anlaşılacağı üzere kadınların iş hayatında yaşadığı ayrımcılık ve yükselmelerinin önündeki görünmez duvarları işleyen Cam Tavanlar dizisinde, kariyeriyle aşkı arasında kalan bir kadının hikayesi işleniyor. "İkimiz de aynı gökyüzüne bakıyoruz, ama benim yıldızlarla aramda cam tavanlar var" mottosu da dizinin ana fikrini özetliyor.
CAM TAVANLAR 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Leyla birçok zorluk çekerek bulunduğu konuma gelmiş çalışkan ve güçlü bir kadındır. Kendi emekleriyle kurduğu restoran zincirinin CEO'su olan Leyla, erkeklerin hüküm sürdüğü iş dünyasında varlığını koruma çabasındadır. Restoranındaki yangınla mücadele ederken, eski bir aşk hikayesi olan ve şimdilerde başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu ile yolları kesişir. İş konusunda birbirinden hırslı olan bu ikili, rekabet ve aşkın bir arada olduğu garip bir ilişkiye adım atar.