CAM TAVANLAR 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla birçok zorluk çekerek bulunduğu konuma gelmiş çalışkan ve güçlü bir kadındır. Kendi emekleriyle kurduğu restoran zincirinin CEO'su olan Leyla, erkeklerin hüküm sürdüğü iş dünyasında varlığını koruma çabasındadır. Restoranındaki yangınla mücadele ederken, eski bir aşk hikayesi olan ve şimdilerde başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu ile yolları kesişir. İş konusunda birbirinden hırslı olan bu ikili, rekabet ve aşkın bir arada olduğu garip bir ilişkiye adım atar.