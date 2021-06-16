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Giriş Tarihi: 16.6.2021 17:00

All Star gün birincisi kim oldu? 16 Haziran Doya Doya Moda puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?

Doya Doya Moda All Star gün birincisi kim oldu? 16 Haziran Doya Doya Moda puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan All Star gün birincisi bugün belli oluyor. Gündüz kuşağı programında bugün alınan puanlar yarışmacıları finale doğru taşırken izleyiciler ve puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. En son Rabia Ağca 14 puanla gün birincisi olmuştu. Peki gün birincisi kim oldu? 16 Haziran Doya Doya Moda puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?

Haftanın üçüncü gününde gün birincisi ve puan durumu merak konusu oluyor. Yarışmacılar kendilerini moda alanında en iyi şekilde tanıtmaya çalışırken ve puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Jüri üyelerinin puan durumlarını açıklamasıyla birlikte 16 Haziran 'da kim birinci oldu, puan durumları nasıl sorusu yanıt bulacak…

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

ve puan durumu merak edilirken 16 Haziran Çarşamba günü için konsept "Dantel Şıklığı" olarak belirlendi. Henüz gün birincisi açıklanmadı.

PUAN DURUMU

Özde Karacan

Su Baher

Emel Başkan

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Betül Böçkün

Rabia Ağca

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Doya Doya Moda All Star gün birincisi kim oldu? 16 Haziran Doya Doya Moda puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?
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