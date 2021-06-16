Doya Doya Moda All Star gün birincisi kim oldu? 16 Haziran Doya Doya Moda puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı?

Haftanın üçüncü gününde Doya Doya Moda gün birincisi ve puan durumu merak konusu oluyor. Yarışmacılar kendilerini moda alanında en iyi şekilde tanıtmaya çalışırken Doya Doya Moda All Star gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Jüri üyelerinin puan durumlarını açıklamasıyla birlikte 16 Haziran Doya Doya Moda All Star'da kim birinci oldu, puan durumları nasıl sorusu yanıt bulacak…