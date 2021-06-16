İdris Nebi Taşkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İdris Nebi Taşkan’ın rol aldığı diziler

Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan İdris Nebi Taşkan, Baht Oyunu dizisindeki Rüzgar karakteriyle diziseverlerin ilgisini çekti. Kendisini yeni tanıyanlar İdris Nebi Taşkan kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularına yanıt ararken İdris Nebi Taşkan'ın rol aldığı diziler ve filmler de merak ediliyor. İşte yetenekli oyuncunun yer aldığı yapımlar ve hayat hikayesi.

İDRİS NEBİ TAŞKAN KİMDİR?

İdris Nebi Taşkan 18 Ağustos 1997'de Beyoğlu'nda dünyaya geldi. 2014 yılında henüz 17 yaşındayken Muhteşem Yüzyıl'da oyunculuğa atıldı. 2015-2016 yıllarında Poyraz Karayel yapımında adından söz ettiren Taşkan'ın oynadığı yapımları Arkadaşlar İyidir takip etti. Fazilet Hanım ve Kızları ile büyük bir şöhrete erişen Taşkan, Özgür Dünya filminde de başrolü oynadı. Oyunculuk kariyeri dışında sporla da ilgilenen Taşkan, eski basketbolcudur ve Anadolu Efes Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.