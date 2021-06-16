Dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen Ada Masalı dizisinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Dizide Zeynep karakterine hayat veren İpek Tenolcay da bu vesileyle araştırılıyor. Tenolcay'ın hayatı, İpek Tenolcay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında gibi sorularla incelenirken, Ada Masalı Zeynep gerçekte kimdir sorusunun yanıtı da merak ediliyor.
İPEK TENOLCAY KİMDİR?
12 Temmuz 1970 yılında İstanbul'da doğan İpek Tenolcay sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra mankenlik de yapmıştır. Uzun yıllar mankenlik yapan Tenolcay 1996 yılında Şehnaz Tango adlı dizide rol alarak oyunculuğa adım atmıştır. Bir dönem sunuculuk da yapan Tenolcay, Örümcek dizisinde başrole hayat vererek ün kazandı. Tenolcay iyi derece İngilizce bilmektedir ve bir kızı vardır.
ADA MASALI ZEYNEP KİMDİR?
İpek Tenolcay, Ada Masalı dizisinde başrollerden Haziran'ın annesi Zeynep karakterine hayat veriyor. Zeynep başarılı ve işkolik bir abiye tasarımcısıdır. Dizinin geçtiği Kırlangıç Adası'nda doğup büyümüştür ancak yıllar önce oradan ayrılmış ve kız kardeşi Selma ile yaşadığı sıkıntılar sebebiyle bir daha geri dönmemiştir.
İPEK TENOLCAY DİZİLERİ
Kırmızı Oda - 2021
Maria ile Mustafa - 2020
Erkenci Kuş - 2019
Yaşamayanlar - 2018
Seviyor Sevmiyor - 2016
Bana Baba Dedi - 2015
Bana Adını Sor - 2015
Gönül Hırsızı - 2013
Esir Sultan - 2012
Yamak Ahmet - 2012
Umutsuz Ev Kadınları - 2012
Kurtlar Vadisi Pusu - 2011-2012
Cam Kırıkları - 2009
Yaban Gülü - 2008
Ayrılık - 2007
Yalan Dünya - 2007
Ankara Cinayeti - 2006
Sev Kardeşim - 2006
Kayıt Dışı - 2005
Üç Kadın - 2005
Kimsesiz Zaman Tasvirleri - 2004
Kurtlar Vadisi - 2003-2005
Çocuklar Duymasın - 2003
Kumsaldaki İzler - 2002
Abdülhamit Düşerken - 2002
Yeşil Işık - 2001
Baykuşların Saltanatı - 2000
Örümcek - 1998
Hemşerim - 1997
Şehnaz Tango - 1996