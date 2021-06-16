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Giriş Tarihi: 17.6.2021 01:12 Son Güncelleme: 17.6.2021 01:12

son bölüm izle! ’den zekice oyun

Kuruluş Osman son bölüm izle! Osman Bey’den zekice oyun

ekranlarının reyting rekortmeni dizisi , 63. son bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Sevilen dizinin son bölümünde Konya'ya giden , Moğol ve arasında kalmamak için zekice bir oyun kuruyor. Öte yandan dizinin son bölümünü kaçıran ve yeniden tekrar izlemek isteyenler “” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Sevilen dizi , 63. bölümüyle ekranlarından diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin televizyonda soluksuz izlenen son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler "" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

ATV aracılığıyla Kuruluş Osman 63. son bölüm izleme linki ve diğer tüm detaylar şöyle;



Aşağıdaki linke tıklayarak Kuruluş Osman 63. bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE | TIKLAYINIZ…



KURULUŞ OSMAN 63. BÖLÜM ÖZETİ

'dan evlat müjdesi alan , efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer. Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar.



Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir. Komutan Dukas'ın ordusuyla birlikte İnegöl'e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir.



Osman Bey'in evlat sahibi olacağını öğrenen , duygularına hakim olmaya çalışır ve Malhun Hatun'a bir adım atar. Osman Bey ise Konya'dan döndükten sonra uç bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için Alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkar. Osman Bey, Bizans ordusuyla savaştan galip çıkabilecek mi? Komutan Dukas'ın uç bölgesine getirdiği ordu dengeleri nasıl değiştirecek?



Dukas'ın gelişi ile eli güçlenen Nikola'nın stratejisi ne olacak? Osman Bey ve arasındaki görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Osman Bey'den intikam almak isteyen Moğol Valisi'nin planı ne? Bala Hatun, Osman Bey ve Malhun Hatun'un çocuk sahibi olmasını nasıl karşılayacak?

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Kuruluş Osman son bölüm izle! Osman Bey’den zekice oyun
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