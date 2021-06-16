Reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya sezon finali yaptı! Hangi yapım 15 Haziran 2021 reyting sonuçları birincisi oldu?

Özellikle akşam kuşağında yayınlanan dizi ve haber programlarına ilişkin reyting sonuçları dizilerin takipçileri ve dizi yapımında yer alanlar tarafından araştırılıyor. Gündüz kuşağı programlarının da yarıştığı reyting sonuçları, AB ve Total olmak üzere farklı kategorilerde kamuoyu ile paylaşılıyor. En son reyting ölçümlerine göre, 15 Haziran Salı tarihli reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi reyting birincisi oldu? İşte, yayımlanan son televizyon reyting sonuçları sıralaması ve ilk sıralarda yer alan dizi, program ve haber yayınları...