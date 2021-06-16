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Giriş Tarihi: 16.6.2021 09:20

Reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya sezon finali yaptı! Hangi yapım 15 Haziran 2021 reyting sonuçları birincisi oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün sezon finali ile televizyonda seyirci ile bujluştu. TV ekranlarında seyirci ile buluşan dizi ve haber programı gibi yayınlar, günlük reyting sonuçlarında birincilik için yarışıyor. Yaz döneminin yaklaşmasıyla pek çok dizi sezon finali ve final yapıyor. 'nın ardından Salı günlerinin iddialı dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü ile izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Bu önemli gecede, diziseverler ve medya gündeminin takipçileri 15 Haziran 2021 dünün reyting sonuçları birincisinin kim olduğunu merak ediyor. İşte, dünün reyting sonuçları ve önceki hafta sıralması...

Özellikle akşam kuşağında yayınlanan dizi ve haber programlarına ilişkin reyting sonuçları dizilerin takipçileri ve dizi yapımında yer alanlar tarafından araştırılıyor. Gündüz kuşağı programlarının da yarıştığı reyting sonuçları, AB ve Total olmak üzere farklı kategorilerde kamuoyu ile paylaşılıyor. En son reyting ölçümlerine göre, 15 Haziran Salı tarihli reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi reyting birincisi oldu? İşte, yayımlanan son televizyon reyting sonuçları sıralaması ve ilk sıralarda yer alan dizi, program ve haber yayınları...

Bu haftanın reyting sonuçları açıklandığı anda burada olacak.

ÖNCEKİ SALI GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
2 TRT 1
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SURVIVOR TV8
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
8 ATV ANA HABER ATV
9 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT 1
10 SHOW ANA HABER SHOW TV


AB İLK 10 PROGRAM
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT 1
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 SURVIVOR TV8
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
8 HAVA DURUMU
9 ESRA EROL'DA ATV
10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TVSHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri
22:45 Kaptan Amerika: Kış Askeri

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Başlat
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 BademŞekeri
22:00 Geniş Aile Yapıştır

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
22:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayını

TV8 YAYIN AKIŞI

17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021

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Reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya sezon finali yaptı! Hangi yapım 15 Haziran 2021 reyting sonuçları birincisi oldu?
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