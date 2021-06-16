Reyting sonuçları açıklandı mı? Eşkıya sezon finali yaptı! Hangi yapım 15 Haziran 2021 reyting sonuçları birincisi oldu?

Özellikle akşam kuşağında yayınlanan dizi ve haber programlarına ilişkin reyting sonuçları dizilerin takipçileri ve dizi yapımında yer alanlar tarafından araştırılıyor. Gündüz kuşağı programlarının da yarıştığı reyting sonuçları, AB ve Total olmak üzere farklı kategorilerde kamuoyu ile paylaşılıyor. En son reyting ölçümlerine göre, 15 Haziran Salı tarihli reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi reyting birincisi oldu? İşte, yayımlanan son televizyon reyting sonuçları sıralaması ve ilk sıralarda yer alan dizi, program ve haber yayınları...
Bu haftanın reyting sonuçları açıklandığı anda burada olacak.
ÖNCEKİ SALI GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SURVIVOR TV8
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
8 ATV ANA HABER ATV
9 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT 1
10 SHOW ANA HABER SHOW TV
AB İLK 10 PROGRAM
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI TRT 1
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 SURVIVOR TV8
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
8 HAVA DURUMU KANAL D
9 ESRA EROL'DA ATV
10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TVSHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri
22:45 Kaptan Amerika: Kış Askeri
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Başlat
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 BademŞekeri
22:00 Geniş Aile Yapıştır
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
22:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayını
TV8 YAYIN AKIŞI
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021