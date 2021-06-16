Survivor finali ne zaman yapılacak ve nerede olacak? 2021 Survivor ne zaman bitiyor?

Survivor finali ne zaman yapılacak, Survivor ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aranıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan programda adım adım finale yaklaşılırken izleyenler ise bu senenin şampiyonunun kim olacağını merak ediyor. Son 6 yarışmacının kaldığı yarışmada büyük finale adım adım gidilirken, programın ne zaman sona ereceği ise izleyici kitlesi tarafından merak konusu oluyor. Yapımcı Acun Ilıcalı'dan gelecek açıklama ile Suvivor finali ne zaman sorusu yanıt bulacak.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'da artık sezonun sonuna doğru geliniyor. İzleyenler ise bu senenin şampiyonunun kim olacağını merak ederken önceki hafta Batuhan'ın elenmesi ile beraber sürpriz bir sonucun çıkmasının sonrasında eleme potasında gözler bir sonraki elemeye çevrildi. Yarışmanın son haftalarına girilen dönemde elemeler Pazar akşamlarına çekildi. Acun Ilıcalı finale kısa bir süre kaldığının sinyallerini verirken Survivor final ne zaman sorusunun yakın zamanda yanıt bulması bekleniyor.