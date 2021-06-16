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Giriş Tarihi: 16.6.2021 16:31

listesi: 16 Haziran Bugün TV’de ne var? İşte ve Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 yayın akışı listesi

Tv yayın akışı listesi: 16 Haziran Bugün TV’de ne var? İşte ve Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 yayın akışı listesi

Çarşamba akşamı yayınlanacak olan tüm yapımlar tv yayın yayın akışı listesinde yer alıyor. Bazı kanallarda tartışma ya da haber programları yayınlanırken bazılarında ise program, dizi ve film yayınlanıyor. Star TV, TRT 1, Kanal D, Show TV ve ATV ekranlarında yayınlanacak olan programların, dizilerin ve filmlerin yayın akışı duyuruldu. Peki tv'de bugün ne var? İşte 16 Haziran 2021 ve Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 kanallarında yer alacak olan yapımlar listesi

Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar güncel olarak listesinde yer alıyor. Beğenilen diziler, filmler ve yarışma programları her gün güncel olarak Star TV, Kanal D, ATV, Show tv kanalların yayın akışlarında yer alıyor. Haftanın üçüncü günü olan Çarşamba akşamı ekrana gelecek programlar akşam saatine doğru merak edilmeye başlandı. Buna göre; tv'de bugün ne var? Hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 16 Haziran 2021 Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı listesi

TV YAYIN AKIŞI: 16 HAZİRAN TV'DE BUGÜN NE VAR?

Televizyonda yayınlanacak olan dizi ve filmlerin tv yayın akışı listesi belli oldu. 16 Haziran Çarşamba akşamı için Kanal D, Star, ATV, TV8, ve Show TV yayın akışı şöyle;

TV'DE BUGÜN NE VAR?

Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları tv yayın akışı listesinde yer aldı. 16 Haziran tv yayın akışında yer alan programlar şöyle;

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TV 8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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Tv yayın akışı listesi: 16 Haziran Bugün TV’de ne var? İşte ve Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 yayın akışı listesi
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