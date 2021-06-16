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Giriş Tarihi: 16.6.2021 17:00

Yeni dizi Cam Tavanlar nerede çekiliyor? İşte Cam Tavanlar dizisinin çekildiği yer ve detaylar...

Yeni dizi Cam Tavanlar nerede çekiliyor? İşte Cam Tavanlar dizisinin çekildiği yer ve detaylar...

Cam tavanlar dizisi 2. Bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Öte yandan yapımın izleyenleri "Cam Tavanlar nerede çekiliyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Show Tv'nin yeni dizisi Cam Tavanlar oyuncuları arasında ve gibi ünlü isimleri barındırırken öte yandan dizide iki genç karakterin çekişmeli, intikamlı ve aşk dolu hikayeleri ekranlara taşınacak. İşte Cam Tavanlar nerede çekiliyor? Sorusunun yanıtı ve merak edilen detaylar…

Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Cam Tavanlar dizisi başrollerinde ve Çukur'un Celasun'u 'yı barındırıyor. Bu noktada "Cam Tavanlar nerede çekiliyor?" şeklindeki sorular da yanıt aramaya başladı. Show Tv'nin yeni dizisi Cam Tavanlar konu olarak; iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı Cem'in sert yarışını anlatacak. İşte yapıma dair merak edilen diğer detaylar…

CAM TAVANLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Cam tavanlar dizisinin çekim merkezi İstanbul ilimiz olacak. İstanbul'da birçok mekanda dizinin çekimleri devam edecek. İstanbul'da özellikle Şişli, Beşiktaş ve Beykoz sırtları cam tavanlar dizisinin çekimlerinin en çok yapıldığı mekanlar arasında bulunuyor.

CAM TAVANLAR OYUNCULARI KİMLER?

Başarılı senarist Meriç Acemi'nin kaleminin Fehmi Öztürk'ün rejisiyle buluşacağı ve izleyenleri renkli, keyifli bir dünyanın içine çekecek dizinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka dışında Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

CAM TAVANLAR KONUSU NEDİR?

İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışının intikam, aşk, rekabet gibi temalar işleniyor. Cam Tavanlar dizisinde birbirinden önemli oyuncular yer almaktadır.

Dizinin senaryosunu, 'Kiralık Aşk', 'Ufak Tefek Cinayetler' ve 'Love 101' gibi başarılı yapımlara da imza atan Meriç Acemi yazıyor. Yönetmenliğini ise Fehim Öztürk yapmakta

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Yeni dizi Cam Tavanlar nerede çekiliyor? İşte Cam Tavanlar dizisinin çekildiği yer ve detaylar...
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