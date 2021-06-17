



Duru ve Merve çifte düğün için hazırlıklara devam ederken, Perihan ve Ferda her şeyin geleneklere uygun olmasını ister. Aras ve Duru ile birlikte Merve ve Efe de nikah masasına oturur. Düğün töreninin ardından çiçeği burnunda çiftler balayına gider. Şahin ve İpek de onlara katılınca; Perihan, Ferda'dan sır gibi sakladığı listesindeki son maddeyi gerçekleştirmek için hazırlıklara başlar.