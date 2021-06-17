Netflix tarafından Atiye 3.sezon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İkinci sezonu 8 bölümden oluşan dizinin yeni sezon bölümleri merakla bekleniyor. Diziyi daha önce izleyenler veya hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ise Atiye konusu ve oyuncularını araştırırken Atiye 3. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür ve Melisa Şenolsun'un yer aldığı Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? İşte yayın tarihi!

ATİYE 3. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI! ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Türk yapımı ikinci Netflix orijinal dizisi olarak karşımıza çıkan Atiye 3.sezon yayın tarihi belli oldu. Dizi yalnızca Netflix üzerinden izlenirken Atiye 3.sezon hakkındaki detaylar şöyle;