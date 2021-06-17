Ekranların sevilen gündüz kuşağı dizisi Beni Bırakma final tarihi için heyecan adeta dorukta. hikayesini Nebahat Küçükazay'ın kaleme aldığı, Focus Film imzalı, yönetmenliğini Gürsel Ateş'in yaptığı dram türündeki günlük yayımlanan Türk televizyon dizisi hafta içi her gün merakla bekleniyor. "Beni Bırakma dizisi ne zaman final yapıyor?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Atv'nin fenomen dizisi Beni Bırakma final tarihi…
BENİ BIRAKMA NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?
Beni Bırakma dizisi 18 haziran cuma günü ekranlara gelecek final bölümüyle yayın hayatını tamamlıyor.
BENİ BIRAKMA KONUSU NEDİR?
Sayar ailesinde sular durulmuş, aile kayıplarının ardından, acı da olsa yeni bir hayata başlar… Tarık ve Meltem'in düğün gününde beklenmedik bir şey olacak ve Tarık'ın mazisinden gelen esrarengiz yabancı tüm dengeleri alt üst edecek. Annesinin sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte hayatı değişecek olan Tarık, annesini affedebilecek midir? Yıllar süren çabalarının sonunda, aşık olduğu Tarık'la evlenmeyi başaran Meltem, herkesin hayatına dokunan bu yabancı karşısında neler yapacak?