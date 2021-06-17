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Giriş Tarihi: 17.6.2021 09:32 Son Güncelleme: 17.6.2021 09:32

kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İdris Nebi Taşkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İdris Nebi Taşkan’ın rol aldığı diziler

, yayın hayatına yeni başlayan Baht Oyunu dizisiyle gündeme geldi. Dizide Rüzgar karakterine hayat verecek olan oyuncu, , nereli ve kaç yaşında sorularıyla araştırılıyor. Oyuncunun hayranları ve diziseverler, ve filmler hakkında da araştırma yapıyor. Fazilet Hanım ve Kızları, Arkadaşlar İyidir, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda yer alan Taşkan’ın hayatı hakkında merak edilenler haberimizde.

Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlayan , Baht Oyunu dizisindeki Rüzgar karakteriyle diziseverlerin ilgisini çekti. Kendisini yeni tanıyanlar , nereli ve kaç yaşında sorularına yanıt ararken İdris Nebi Taşkan'ın rol aldığı diziler ve filmler de merak ediliyor. İşte yetenekli oyuncunun yer aldığı yapımlar ve hayat hikayesi.

İDRİS NEBİ TAŞKAN KİMDİR?

İdris Nebi Taşkan 18 Ağustos 1997'de Beyoğlu'nda dünyaya geldi. 2014 yılında henüz 17 yaşındayken Muhteşem Yüzyıl'da oyunculuğa atıldı. 2015-2016 yıllarında Poyraz Karayel yapımında adından söz ettiren Taşkan'ın oynadığı yapımları Arkadaşlar İyidir takip etti. Fazilet Hanım ve Kızları ile büyük bir şöhrete erişen Taşkan, Özgür Dünya filminde de başrolü oynadı. Oyunculuk kariyeri dışında sporla da ilgilenen Taşkan, eski basketbolcudur ve Anadolu Efes Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.

İDRİS NEBİ TAŞKAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

2021- Baht Oyunu - Rüzgar

2019-2020 Zalim İstanbul (Civan Yılmaz) (Yardımcı Karakter)

2019 Özgür Dünya (Sinema Filmi) (Başrol Oyuncusu)

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları (Yasin) (Başrol Oyuncusu)

2016 Arkadaşlar İyidir (Eren) (Başrol Oyuncusu)

2015-2016 Poyraz Karayel

2014 Muhteşem Yüzyıl

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İdris Nebi Taşkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İdris Nebi Taşkan’ın rol aldığı diziler
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