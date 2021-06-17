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Giriş Tarihi: 17.6.2021 09:26 Son Güncelleme: 17.6.2021 09:26

Kırmızı Oda fragmanında Sadi neden yok? , ?

Kırmızı Oda fragmanında Sadi neden yok? Kırmızı Oda Sadi diziden çıktı mı, Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından diziye uyarlanan Kırmızı Oda Cuma akşamları izleyiciyle buluşuyor. 18 Haziran Cuma günü yayınlanacak olan Kırmızı Oda 42. Bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak dizide önemli bir rol olan Sadi karakterinin yeni bölüm fragmanında olmadığı görüldü. Bunun üzerine, dizinin sevenleri Kırmızı Oda fragmanında Sadi neden yok, diye araştırıyor. Ayrıca sorusu da yanıt arıyor.

Delikanlı Sadi rolüyle Kırmızı Oda'da boy gösteren Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda 42. Bölüm fragmanında yer almadı. Fragmanı izleyen diziseverler Kırmızı Oda fragmanında Sadi neden yok, , gibi sorulara yanıt arıyor. Ayrıca yeni bölüm fragmanında, Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben karakterinin yer alması da dikkat çekti.

KIRMIZI ODA SADİ YENİ BÖLÜMDE YOK MU?

Uzun süredir Kırmızı Oda'da terapi gören ve dizideki en önemli karakterlerden biri haline gelen Delikanlı Sadi yeni bölüm fragmanında yer almadı. Bunun üzerine Sadi'nin diziden çıkmış olma ihtimali değerlendirildi. Ancak Vahit'in ölümü ile Zafer ve Şehrazat'ın hikayesinin bu bölümde önemli bir yer tutması, fragmanda bu hikayenin tercih edilebileceğini düşündürdü. Yeni bölüme dair ikinci bir fragman ya da ön izleme videosu geldiğinde Sadi'nin dizideki durumu açıklık kazanacak.

KIRMIZI ODA SADİ KİMDİR?

Delikanlı Sadi, panik atak hastası bir mafya babası olarak Manolya Psikiyatri Merkezi'nde terapi görmektedir. Manolya Hanım'la konuştukça çocukluk travmalarını gün yüzüne çıkaran ve onlarla yüzleştikçe iyileşen, hayat hikayesiyle Manolya Hanım'ı derinden etkileyen karakterlerden biridir.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da doğan Erkan Petekkaya aslen Diyarbakırlıdır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim görmüş, 1993 yılında devlet tiyatrolarındaki kadrolu oyuncular arasına girmiştir. 1994 yılında televizyon dünyasına adım atmış, 1998 yılında Güzel Günler, 1999 yılında Aynalı Tahir dizileriyle kamer karşısına geçmiştir.

ERKAN PETEKKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2021 Kırmızı Oda - Delikanlı Sadi

2021 Doğduğun Ev Kaderindir

2020 Gel Dese Aşk

2019 Vurgun

2017 Kayıt Dışı

2014-2017 Paramparça

2013 Benim Hala Umudum Var

2012- Dila Hanım

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2010 Hanımeli Sokağı

2009 Hanımın Çiftliği

2009 Gecenin Kanatları

2009 Bahar Dalları

2008-2009 Sonbahar

2007 Sessiz Fırtına

2005 Köpek

2005 Beyaz Gelincik

2003 Taştan Kalp

2003 Serseri

2003 Japonyalı Gelin

2003 Bedel

2001 Aşkına Eşkiya

1999-2002 Aynalı Tahir

1998 Güzel Günler

MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN KIRMIZI ODA'DA!

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanında, Masumlar Apartmanı Gülben'in boy göstermesi de dikkat çekti. Yaşadığı ailesel travmalar sebebiyle çeşitli takıntıları, korkuları ve alt ıslatma problemi olan Gülben, tedavi olmak üzere Manolya Psikiyatri Kliniği'ne geldi. Aynı yazarın kaleminden çıkan iki diziyi izleyen diziseverler bu durum karşısında heyecanlandı.

Kırmızı Oda 42. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

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Kırmızı Oda fragmanında Sadi neden yok? Kırmızı Oda Sadi diziden çıktı mı, Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı?
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