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Giriş Tarihi: 17.6.2021 09:47

? 2021 Yeni sezon belli oldu mu?

MasterChef ne zaman başlayacak? 2021 Yeni sezon MasterChef yarışmacıları belli oldu mu?

Jüri koltuğunda Mehmet, Danilo ve Somer Şef’in yer aldığı MasterChef yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. 4.yeni sezon Survivor’ın final yapmasının ardından başlayacak olup programı yakından takip edenler “? 2021 Yeni sezon belli oldu mu?” sorularına yanıt arıyor. Hal böyle olunca; yeni sezonun ekranlarda ne zaman, hangi tarihte yer alacağını merak edenler konu ile ilgili araştırmalarına başladılar. MasterChef ne zaman başlayacak? İşte yanıtı.

TV 8 ekranlarında seyircisi ile buluşan yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Survivor yarışmasının final yapmasının ardından başlayacak olan program, izleyicisi tarafından bekleniyor. 4.sezona ev sahipliği yapacak olan programın yeni sezon yayın tarihi ve 2021 yarışmacıları hakkında araştırmalar da başladı. Bu kapsamda; ? 2021 Yeni sezon belli oldu mu?

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in jüri koltuğunda oturacağı MasterChef Türkiye'nin 4. sezonu Survivor'ın final yapmasının ardından Temmuz ayında seyirciyle buluşacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

MasterChef Türkiye'nin 2018 sezonunda jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oturuyordu. 2018'de sezonu şampiyon olarak Uğur Kardaş tamamladı. Sonraki sezon Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı 2019'da Cemre Uyanık, birinci olarak bitirdi. Geçen sezon jüri değişmedi ve seneyi şampiyon olarak bitiren isim Serhat Doğramacı oldu.

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MasterChef ne zaman başlayacak? 2021 Yeni sezon MasterChef yarışmacıları belli oldu mu?
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