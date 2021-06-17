Şark Bülbülü filmi konusu ve oyuncu kadrosu | Şark Bülbülü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam (17 Haziran) Show Tv ekranlarına gelecek olan Şark Bülbülü filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. 1979 yapımı Türk filminin başrolünde Kemal Sunal yer alırken Şaban Ballıses karakterine hayat veriyor. Ayşen Cansev, Osman Alyanak, İhsan Yüce gibi oyuncuların yer aldığı filmde Şaban'ın şans eseri değişen öyküsü ele alınacak. Bu kapsamda; Şark Bülbülü filmi konusu nedir? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kimlerdir?

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU

Şark Bülbülü, sevdiği kadınla evlenebilmek için gereken başlık parasını toplamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın hikayesini konu ediyor. Şaban, beşik kertmesi olan Hatice ile evlenecekleri günün hayalini kuran genç bir adamdır. Ancak önünde büyük bir engel vardır. Yoksul bir adam olan Şaban'ın, evlenmeleri için gereken başlık parasının bulması gerekmektedir. Bu sırada Zülfo Ağa, Hatice'ye göz koymuştur ve zenginliği ile Hatice'nin babasının aklını çeler. Şaban'ı da köyden kovan Zülfo Ağa'nın önünde artık bir engel kalmamıştır. Köyden kovulunca çareyi İstanbul'a gitmekte bulan Şaban, gereken parayı biriktirmek için türlü işlerde çalışır. İstanbul'da yaşadığı tesadüfler sonucu kendisini sahnelerde bulan Şaban'ı artık herkes Şaban Ballıses olarak tanımaktadır. Artık zengin bir adam olan Şaban, geçmişin intikamını almak için koyulduğu köye gitmeye karar verir.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI

· Kemal Sunal - Şaban Ballıses

· Ayşen Cansev - Hatice (ses. Jeyan Mahfi Tözüm)

· Osman Alyanak - Haydar (ses. Timuçin Caymaz)

· İhsan Yüce - Muhtar

· Sırrı Elitaş - Zülfo Ağa (ses. Sadettin Erbil)

· Abdi Algül - Zülfo Ağa'nın Adamı (ses. )

· Niyazi Gökdere - Zülfo Ağa'nın Adamı

· Bahri Ateş - Şıh Hazretleri (ses. Ersan Uysal)

· Dinçer Çekmez - Gazino Patronu Fethi Bey

· Ayşen Gruda - Fethi'nin Kız Kardeşi (ses. Nevra Serezli)

· Levent Öktem - Gazino Müdürü (ses. Abdurrahman Palay)