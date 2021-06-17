Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Survivor Dora kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?
Giriş Tarihi: 18.6.2021 01:18 Son Güncelleme: 18.6.2021 01:18

Survivor Dora kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?

Survivor Dora kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı son bölümde eleme adayı olan Survivor Uğurtan Dora ile ilgili bilgiler izleyenler tarafından merak edilerek Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan 'de mavi takımda mücadele eden Uğurtan Dora ile ilgili detaylar merak konusu oluyor. Yarışmacıyla ilgili bilgilere erişmek isteyenler Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? soruları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

SURVIVOR DORA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Survivor Dora ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;



SURVİVOR UĞURTAN DORA KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğdu. Uğurtan Dora 37 yaşındadır. 2000'de ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında 'ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise 'nde İktisat bölümünde yaptı.



Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.



Birçok spor dalıyla ilgili olan Survivor Uğurtan Dora; su topu, jimnastik, kürek, basketbol ve fitness'la uğraştı. Öte yandan Dora'nın, ENKA – TOFAŞ - Beykozspor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Dora kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA