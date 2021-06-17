Survivor Dora kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de mavi takımda mücadele eden Uğurtan Dora ile ilgili detaylar merak konusu oluyor. Yarışmacıyla ilgili bilgilere erişmek isteyenler Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? soruları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

SURVIVOR DORA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Survivor Dora ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;