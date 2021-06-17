Survivor Dora kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de mavi takımda mücadele eden Uğurtan Dora ile ilgili detaylar merak konusu oluyor. Yarışmacıyla ilgili bilgilere erişmek isteyenler Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? soruları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.
Survivor Dora ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;
Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğdu. Uğurtan Dora 37 yaşındadır. 2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.
Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.