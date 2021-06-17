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Giriş Tarihi: 17.6.2021 13:14 Son Güncelleme: 17.6.2021 13:15

, tarih belli mi? 2021 yapılacak ve nerede olacak?

Survivor ne zaman bitiyor, tarih belli mi? 2021 Survivor finali ne zaman yapılacak ve nerede olacak?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor final için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı’nın sunduğu yarışma programında kırmızı ve mavi takım nefes kesen mücadeleler vermeye devam ederken izleyici kitlesi final tarihini merak ediyor. Şubat ayı itibariyle televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'de adım adım büyük finale doğru gidiliyor. Haziran ayının son haftasına yaklaşırken akıllarında soru işareti olanlar detaylı araştırmaya başladı. Peki yapılacak ve nerede olacak? 2021 ?

yapılacak, sorusuna yanıt aranıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan programda adım adım finale yaklaşılırken izleyenler ise bu senenin şampiyonunun kim olacağını merak ediyor. Son 6 yarışmacının kaldığı yarışmada büyük finale adım adım gidilirken, programın ne zaman sona ereceği ise izleyici kitlesi tarafından merak konusu oluyor. Yapımcı Acun Ilıcalı'dan gelecek açıklama ile ne zaman sorusu yanıt bulacak.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor'da artık sezonun sonuna doğru geliniyor. İzleyenler ise bu senenin şampiyonunun kim olacağını merak ederken önceki hafta Batuhan'ın elenmesi ile beraber sürpriz bir sonucun çıkmasının sonrasında eleme potasında gözler bir sonraki elemeye çevrildi. Yarışmanın son haftalarına girilen dönemde elemeler Pazar akşamlarına çekildi. Acun Ilıcalı finale kısa bir süre kaldığının sinyallerini verirken Survivor final ne zaman sorusunun yakın zamanda yanıt bulması bekleniyor.

Survivor final tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Yarışmanın finalinin Haziran ayı sonunda ya da Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleşmesi beklenirken henüz net tarih yok.

SURVİVOR'DA KALAN İSİMLER

Kırmızı Takım:

BERKAY, İSMAİL , ALEYNA

Mavi Takım:

DORA , POYRAZ , AYŞE

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Survivor ne zaman bitiyor, tarih belli mi? 2021 Survivor finali ne zaman yapılacak ve nerede olacak?
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