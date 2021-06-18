Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Bozkır Arslanı Celaleddin 5. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı
Giriş Tarihi: 18.6.2021 17:03

5. yeni bölümü ile 'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı

Bozkır Arslanı Celaleddin 5. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı

'nin yeni dizisi '', bu hafta 5. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Bozkır Arslanı Celaleddin, 5. bölümde yine nefes kesen sahneler izleyici ile buluşacak.. Dizinin yeni bölümünde Haşhaşiler, vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak için plan yapıyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaledin'in merakla beklenen beşinci bölümünde yaşanacaklar ve yeni bölüm fragmanı...

'nin yeni ve sevilen dizisi , ilk bölümünden itibaren izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu hafta yayınlanacak beşinci bölümde heyecan ve aksiyon dolu sahneler de yer alacak. Haşhaşi'lerin hain planları ortaya çıkarken, Türkan Hatın saraydaki hakimiyetini artırmak için hamle yapıyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölümün özeti...

Bozkır Arslanı Celaleddin 5. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı

Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan 'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar.

Bozkır Arslanı Celaleddin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bozkır Arslanı Celaleddin bu akşam atv'de! | Video

Bozkır Arslanı Celaleddin 5. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı

Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılanır. Haşhaşiler, vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar.

Bozkır Arslanı Celaleddin 5. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı

Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yapar.

Bozkır Arslanı Celaleddin 5. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı

.

Bozkır Arslanı Celaleddin 5. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bozkır Arslanı Celaleddin 5. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA