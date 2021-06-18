Bozkır Arslanı Celaleddin 5. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı

Atv'nin yeni ve sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, ilk bölümünden itibaren izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu hafta yayınlanacak beşinci bölümde heyecan ve aksiyon dolu sahneler de yer alacak. Haşhaşi'lerin hain planları ortaya çıkarken, Türkan Hatın saraydaki hakimiyetini artırmak için hamle yapıyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölümün özeti...
Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar.
Bozkır Arslanı Celaleddin 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bozkır Arslanı Celaleddin bu akşam atv'de! | Video
Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılanır. Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar.