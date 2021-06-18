Bozkır Arslanı Celaleddin 5. yeni bölümü ile atv'de! Bozkır Arslanı Celaleddin yeni fragmanı yayınlandı

ATV'nin yeni dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', bu hafta 5. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Bozkır Arslanı Celaleddin, 5. bölümde yine nefes kesen sahneler izleyici ile buluşacak.. Dizinin yeni bölümünde Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak için plan yapıyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaledin'in merakla beklenen beşinci bölümünde yaşanacaklar ve yeni bölüm fragmanı...

Atv'nin yeni ve sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, ilk bölümünden itibaren izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu hafta yayınlanacak beşinci bölümde heyecan ve aksiyon dolu sahneler de yer alacak. Haşhaşi'lerin hain planları ortaya çıkarken, Türkan Hatın saraydaki hakimiyetini artırmak için hamle yapıyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölümün özeti...