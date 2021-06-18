Delikanlı Sadi rolüyle Kırmızı Oda'da boy gösteren Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda 42. Bölüm fragmanında yer almadı. Fragmanı izleyen diziseverler Kırmızı Oda fragmanında Sadi neden yok, Kırmızı Oda Sadi diziden çıktı mı, Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı gibi sorulara yanıt arıyor. Ayrıca yeni bölüm fragmanında, Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben karakterinin yer alması da dikkat çekti.

KIRMIZI ODA SADİ YENİ BÖLÜMDE YOK MU?

Uzun süredir Kırmızı Oda'da terapi gören ve dizideki en önemli karakterlerden biri haline gelen Delikanlı Sadi yeni bölüm fragmanında yer almadı. Bunun üzerine Sadi'nin diziden çıkmış olma ihtimali değerlendirildi. Erkan Petekkaya, sevenlerinin merak ettiği bu konuyu sosyal medya hesabından yanıtladı. Set ekibiyle bir fotoğrafını paylaşan Petekkaya, yapımda emeği geçen ekibe teşekkürlerini ileterek diziden ayrıldığını duyurdu.