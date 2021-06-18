Delikanlı Sadi rolüyle Kırmızı Oda'da boy gösteren Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda 42. Bölüm fragmanında yer almadı. Fragmanı izleyen diziseverler Kırmızı Oda fragmanında Sadi neden yok, Kırmızı Oda Sadi diziden çıktı mı, Erkan Petekkaya diziden ayrıldı mı gibi sorulara yanıt arıyor. Ayrıca yeni bölüm fragmanında, Masumlar Apartmanı'ndaki Gülben karakterinin yer alması da dikkat çekti.
KIRMIZI ODA SADİ YENİ BÖLÜMDE YOK MU?
Uzun süredir Kırmızı Oda'da terapi gören ve dizideki en önemli karakterlerden biri haline gelen Delikanlı Sadi yeni bölüm fragmanında yer almadı. Bunun üzerine Sadi'nin diziden çıkmış olma ihtimali değerlendirildi. Erkan Petekkaya, sevenlerinin merak ettiği bu konuyu sosyal medya hesabından yanıtladı. Set ekibiyle bir fotoğrafını paylaşan Petekkaya, yapımda emeği geçen ekibe teşekkürlerini ileterek diziden ayrıldığını duyurdu.
KIRMIZI ODA SADİ KİMDİR?
Delikanlı Sadi, panik atak hastası bir mafya babası olarak Manolya Psikiyatri Merkezi'nde terapi görmektedir. Manolya Hanım'la konuştukça çocukluk travmalarını gün yüzüne çıkaran ve onlarla yüzleştikçe iyileşen, hayat hikayesiyle Manolya Hanım'ı derinden etkileyen karakterlerden biridir.
ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?
11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da doğan Erkan Petekkaya aslen Diyarbakırlıdır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim görmüş, 1993 yılında devlet tiyatrolarındaki kadrolu oyuncular arasına girmiştir. 1994 yılında televizyon dünyasına adım atmış, 1998 yılında Güzel Günler, 1999 yılında Aynalı Tahir dizileriyle kamer karşısına geçmiştir.
ERKAN PETEKKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2021 Kırmızı Oda - Delikanlı Sadi
2021 Doğduğun Ev Kaderindir
2020 Gel Dese Aşk
2019 Vurgun
2017 Kayıt Dışı
2014-2017 Paramparça
2013 Benim Hala Umudum Var
2012- Dila Hanım
2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki
2010 Hanımeli Sokağı
2009 Hanımın Çiftliği
2009 Gecenin Kanatları
2009 Bahar Dalları
2008-2009 Sonbahar
2007 Sessiz Fırtına
2005 Köpek
2005 Beyaz Gelincik
2003 Taştan Kalp
2003 Serseri
2003 Japonyalı Gelin
2003 Bedel
2001 Aşkına Eşkiya
1999-2002 Aynalı Tahir
1998 Güzel Günler
MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN KIRMIZI ODA'DA!
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanında, Masumlar Apartmanı Gülben'in boy göstermesi de dikkat çekti. Yaşadığı ailesel travmalar sebebiyle çeşitli takıntıları, korkuları ve alt ıslatma problemi olan Gülben, tedavi olmak üzere Manolya Psikiyatri Kliniği'ne geldi. Aynı yazarın kaleminden çıkan iki diziyi izleyen diziseverler bu durum karşısında heyecanlandı.
Kırmızı Oda 42. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video