Kırmızı Oda sezon finali bu akşam: Masumlar Apartmanı Gülben Kırmızı Oda’ya mı transfer oldu?

Delikanlı Sadi'ye hayat veren Erkan Petekkaya bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Delikanlı Sadi'nin diziden ayrılacağı iddialarını doğruladı. Yeni bölüm fragmanı sebebiyle, Masumlar Apartmanı Gülben Kırmızı Oda'ya mı transfer oldu sorusu gündeme geldi. Kırmızı Oda sezon finali bu akşam izleyiciyle buluşacak ve Gülben'in akıbeti de böylece belli olacak. Ayrıca Mitra ve Zafer'in hikayesi de bu bölümde son bulacak.

MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN KIRMIZI ODA'YA MI GELDİ?

Masumlar Apartmanı dizisinde önemli bir yeri bulunan Gülben karakteri, Kırmızı Oda 42. Bölüm fragmanında yer aldı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan bu iki dizi arasındaki geçiş dikkat çekerken, Gülben'in tamamen Kırmızı Oda'ya geçip geçmediği merak edildi. Ancak oyuncunun sadece bir bölüm için bu dizide yer aldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Kırmızı Oda 42. bölüm bu akşam ekranlarda!