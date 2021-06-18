Kırmızı Oda sezon finali bu akşam: Masumlar Apartmanı Gülben Kırmızı Oda’ya mı transfer oldu?

Delikanlı Sadi'ye hayat veren Erkan Petekkaya bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Delikanlı Sadi'nin diziden ayrılacağı iddialarını doğruladı. Yeni bölüm fragmanı sebebiyle, Masumlar Apartmanı Gülben Kırmızı Oda'ya mı transfer oldu sorusu gündeme geldi. Kırmızı Oda sezon finali bu akşam izleyiciyle buluşacak ve Gülben'in akıbeti de böylece belli olacak. Ayrıca Mitra ve Zafer'in hikayesi de bu bölümde son bulacak.
MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN KIRMIZI ODA'YA MI GELDİ?
Masumlar Apartmanı dizisinde önemli bir yeri bulunan Gülben karakteri, Kırmızı Oda 42. Bölüm fragmanında yer aldı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan bu iki dizi arasındaki geçiş dikkat çekerken, Gülben'in tamamen Kırmızı Oda'ya geçip geçmediği merak edildi. Ancak oyuncunun sadece bir bölüm için bu dizide yer aldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Kırmızı Oda 42. bölüm bu akşam ekranlarda!
DELİKANLI SADİ DİZİDEN AYRILDI MI?
Dizide önemli bir karakter olmasına rağmen sezon finali fragmanında Sadi'nin yer almayışı izleyicilerin dikkatini çekmiş, Erkan Petekkaya'nın diziden ayrıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu dizi ekibine teşekkürlerini ileterek diziden ayrıldığını ilan etti.
KIRMIZI ODA SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Kırmızı Oda yeni bölümde Sadi'nin hikayesi son bulurken diziye bomba gibi düşen aşk üçgeni de tarihe karışacak. Mitra ve Zafer birbirini öğrenir ve içinde bulundukları acı gerçeğin farkına varır. Zafer sahip olduklarının kıymetini anlar ve eşine aşık olduğunu fark ederek onunla yeni bir hayata adım atar. Bu sırada Masumlar Apartmanı Gülben geçmişten beri süregelen travmalarıyla mücadele etmek üzere Kırmızı Oda'nın yolunu tutar.
Kırmızı Oda 42. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video