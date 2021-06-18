Leyla Tanlar kimdir? Leyla Tanlar kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı

Oyunculuk kariyerine çok genç yaşta başlayan Leyla Tanlar, 13 Aralık 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Üniversitede Medya ve Görsel Sanatlar bölümünü okuyan Leyla Tanlar, oyunculuk kariyerine ise, Akademi 35Buçuk'ta aldığı eğitimin ardından 2014 yılında Paramparça dizisi ile başladı. Pek çok projede yer alan Leyla Tanlar'ın hayatı ise hayran kitlesi tarafından merak ediliyor. Peki, Leyla Tanlar kimdir? Leyla Tanlar kaç yaşında ve nereli? İşte güzel oyuncu Leyla Tanlar'ın hayatı ve yer aldığı projeler;

Ödülleri:

2015 – Gelişim Üniversitesi'nden 'En Çok Gelecek Vaad Eden Oyuncu Ödülü

Filmleri ve Dizileri:

Oyuncu:

2019 – Ferhat ile Şirin (Şirin) (TV Dizisi)

2018 – Şahin Tepesi (Deniz Akdora) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Esleme) (TV Dizisi)

2014 – 2016 – Paramparça (Cansu Gürpınar) (TV Dizisi).