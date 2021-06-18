Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Leyla Tanlar kimdir? Leyla Tanlar kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı
Giriş Tarihi: 19.6.2021 00:09

kimdir? , nereli? İşte yanıtı

Leyla Tanlar kimdir? Leyla Tanlar kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı

13 Aralık 1997 yılında İstanbul’da doğan , ilk defa ekranlara Paramparça dizisi ile çıktı. Bu dizinin ardından Mehmet: Bir Cihan Fatihi, Şahin Tepesi, Ferhat ile Şirin gibi pek çok projede yer aldı. Peki, ? ve nereli? İşte güzel oyuncu Leyla Tanlar’ın hayatı ve yer aldığı projeler;

Oyunculuk kariyerine çok genç yaşta başlayan , 13 Aralık 1997 yılında İstanbul'da doğdu. Üniversitede Medya ve Görsel Sanatlar bölümünü okuyan Leyla Tanlar, oyunculuk kariyerine ise, Akademi 35Buçuk'ta aldığı eğitimin ardından 2014 yılında Paramparça dizisi ile başladı. Pek çok projede yer alan Leyla Tanlar'ın hayatı ise hayran kitlesi tarafından merak ediliyor. Peki, ? ve nereli? İşte güzel oyuncu Leyla Tanlar'ın hayatı ve yer aldığı projeler;

Ödülleri:

2015 – Gelişim Üniversitesi'nden 'En Çok Gelecek Vaad Eden Oyuncu Ödülü

Filmleri ve Dizileri:

Oyuncu:

2019 – Ferhat ile Şirin (Şirin) (TV Dizisi)

2018 – Şahin Tepesi (Deniz Akdora) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Esleme) (TV Dizisi)

2014 – 2016 – Paramparça (Cansu Gürpınar) (TV Dizisi).

ARKADAŞINA GÖNDER
Leyla Tanlar kimdir? Leyla Tanlar kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA