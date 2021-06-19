Facebook, Whatsapp ve İnstagram çöktü! ? Whatsapp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu

Sosyal medya uygulaması Instagram ve Whatsapp erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcı sayısı milyonları aşan popüler yazışma uygulaması Whatsapp akşam saatleri itibariyle hizmet verme sıkıntısı yaşamaya başladı. Whatsapp çöktü mü, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor sorusuna birçok kullanıcı tarafından sorgulanırken detaylı bilgi araştırmasına çıkıldı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler uygulama Instagram ve Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Haziran WhatsApp, Instagram neden girilmiyor?
Dünyanın en popüler uygulamalarından Instagram ve Whatsapp erişim sıkıntısı yaşanıyor. Whatsapp'ta fotoğraf göndermeme sorunu şu anda en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar konuyla ilgili çözümleri araştırıyorlar.
Saat 01:30 sonrasında, dünya genelinde binlerce kullanıcı 'Whatsapp çöktü' 'İnstagram çöktü' raporu vererek diğer kullanıcılar ile yaşadıkları sorunu paylaştı.
Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sorunu gece saatleri itibariyle başladı. Tüm dünyada bir milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'a bağlanma sorunu sosyal medyada gündem oldu.
Whatsapp'ta mesajlar, fotoğraf ve video gönderilemezken konuya yönelik henüz bir açıklama gelmedi…
İnstagram Akış Yenilemedi hatası genellikle internet bağlantınız ile ilgili bir problemden kaynaklanan sorundur. Facebook'un alt yapı çalışmalarından dolayı ara sıra İnstagram Akış Yenilemedi hatası ile karşılaşabilirsiniz. Son zamanlarda görülen çökme olayları. İnstagram'a erişim sorunu olduğunda da İnstagram Akış Yenilemedi hatasını görebilirsiniz.
Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta iletişim kurmak isteyenler, uygulamaya erişimde zorluk yaşadı. Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.