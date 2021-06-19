La Casa De Papel yeni sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 5. sezon yayın tarihi belli oldu mu?

İlk 4 sezonu ile izlenme rekorları kıran İspanyol yapımı aksiyon dizisi La Casa De Papel, 5. Sezonu ile izleyenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yapımcıları tarafından daha önce yapılan açıklamada 5. Sezon ile final yapılacağı belirtilmişti.

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı açıklanırken yayıncı kuruluşun açıklamasına göre sevilen dizinin 5. sezon 1. kısmı 3 Eylül'de yayınlanacak.

Netflix tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Bir cepheyi kaybettiler. Savaşı kazanacaklar mı? 5. Sezon 1. Kısım 3 Eylül. 2. Kısım 3 Aralık.

Sadece Netflix'te #LCDP5"

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

Profesör, Álvaro Morte

Soygunun kurucusu ve ekibin başı konumundadır. İzledikçe profesörün dahi olduğunu, her detayı en ince ayrıntısına kadar planladığını göreceksiniz. Zamanla profesörün aşık yönüde ortaya çıkacaktır.

Berlin, Pedro Alonso

Takımın içinde lider olmak isteyen sivri karakterdir. İzledikçe belkide sinir olacağınız belkide çok seveceğiniz bir karakterdir. Sert gibi görünsede duygusal tarafını ilerleyen sezonlarda anlayacaksınız.

Tokio, Úrsula Corberó

Ekibin en dikkat çeken ismi. Cesareti, lider duruşu ve arkadaşları ile ilişkisi dikkat çekmektedir. Güzelliği, stili ile hayranlarına örnek olmakta.

Denver, Jaime Lorente

Ekibin en neşeli isimlerinden birisi. Romantik, aşık ve oldukça kavgacı bir karakterdir.

Raquel Murillo, Itziar Ituño

Suçluları yakalamak için çabalasada işin gerçek yüzü fikirlerini değiştirecektir. Karakter güçlü kadın karakterlerin iş yaşamındaki noktalara değinirken yer yer kendimizi görebileceğimiz bir karakter.

Nairobi, Alba Flores

Ekipte yer alan iki kadından biridir. Ekibe alınmadan önce uyuşturucu satıcılığı yapan Alba, güçlü görünmeye çalışıyor fakat, yaşadığı zorluklar duygusallığını ortaya çıkarmaktadır. Eğlenceli, hüzünlü ve bazende abla gibi oluşu ile dengesiz karakter profili çizmektedir.

Rio, Miguel Herrán

Grubun en genç üyesi Rio, yaşından dolayı belkide oldukça asi ve korkusuz. Aşkı için göze alamayacağı hiçbirşey yok. Tecrübesiz hareketlerden dolayı gruptakileri sinir etse de, sempatisiyle hepsinin gönlünü almayı başarıyor.

Mónica Gaztambide, Esther Acebo

Rehine olarak başta yer alan karakter, cesareti ile beraber ekibe dahil olmuştur.