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Giriş Tarihi: 20.6.2021 17:00

filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yer: ne, oyuncuları kim?

Babamın Ceketi filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yer: Babamın Ceketi filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Türk komedi türündeki yapımlardan filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan filmde Ferhat, babası İbrahim tarafından binbir emekle okutulmuş, sonunda eğitimini tamamlamasına rağmen henüz iş bulamamış bir gençtir. Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı'nın oturduğu ne, oyuncuları kim? ? İşte detaylar...

Bu akşam yayınlanacak olan filmi için geri sayım başladı. Türk yapımı komedi filmlerine ilgi duyanlar için bu akşam yayınlanacak olan Babamın Ceketi'nde Ferhat, babası İbrahim tarafından binbir emekle okutulmuş, sonunda eğitimini tamamlamasına rağmen henüz iş bulamamış bir gençtir. Sevgilisi Aslıhan'ın babası Hulusi, sağlık sorunlarından dolayı kızının bir an önce evlenmesinde ısrarcı olunca kız istemeye giderler. Filmin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. Peki ne, oyuncuları kim? ?

BABAMIN CEKETİ FİLMİ KONUSU NE?

Ferhat, babası İbrahim tarafından binbir emekle okutulmuş, sonunda eğitimini tamamlamasına rağmen henüz iş bulamamış bir gençtir. Sevgilisi Aslıhan'ın babası Hulusi, sağlık sorunlarından dolayı kızının bir an önce evlenmesinde ısrarcı olunca kız istemeye giderler. Ancak Hulusi, Ferhat'ın önce iş bulmasını ister. Bunun üzerine harıl harıl iş aramaya başlayan Ferhat, ne kadar uğraşsa da bir iş bulamaz. Babası da oğlu için iş aramaya başlasa da olumlu sonuç alamaz. Ferhat sonunda her şeyi göze alarak çok daha zor ve tehlikeli maceralara atılacaktır.

BABAMIN CEKETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film İstanbul'un farklı semtlerinin yanı sıra Ağva ve Dalyan'da çekildi.

BABAMIN CEKETİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Müfit Can Saçıntı

Mert Turak

Erkan Can

Elif Nur Kerkük

Ayşen Gruda

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Babamın Ceketi filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yer: Babamın Ceketi filmi konusu ne, oyuncuları kim?
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