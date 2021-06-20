Babamın Ceketi filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yer: Babamın Ceketi filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Bu akşam yayınlanacak olan Babamın Ceketi filmi için geri sayım başladı. Türk yapımı komedi filmlerine ilgi duyanlar için bu akşam yayınlanacak olan Babamın Ceketi'nde Ferhat, babası İbrahim tarafından binbir emekle okutulmuş, sonunda eğitimini tamamlamasına rağmen henüz iş bulamamış bir gençtir. Sevgilisi Aslıhan'ın babası Hulusi, sağlık sorunlarından dolayı kızının bir an önce evlenmesinde ısrarcı olunca kız istemeye giderler. Filmin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. Peki Babamın Ceketi filmi konusu ne, oyuncuları kim? Babamın Ceketi nerede çekildi?
Ferhat, babası İbrahim tarafından binbir emekle okutulmuş, sonunda eğitimini tamamlamasına rağmen henüz iş bulamamış bir gençtir. Sevgilisi Aslıhan'ın babası Hulusi, sağlık sorunlarından dolayı kızının bir an önce evlenmesinde ısrarcı olunca kız istemeye giderler. Ancak Hulusi, Ferhat'ın önce iş bulmasını ister. Bunun üzerine harıl harıl iş aramaya başlayan Ferhat, ne kadar uğraşsa da bir iş bulamaz. Babası da oğlu için iş aramaya başlasa da olumlu sonuç alamaz. Ferhat sonunda her şeyi göze alarak çok daha zor ve tehlikeli maceralara atılacaktır.
Film İstanbul'un farklı semtlerinin yanı sıra Ağva ve Dalyan'da çekildi.
Müfit Can Saçıntı
Mert Turak
Erkan Can
Elif Nur Kerkük
Ayşen Gruda