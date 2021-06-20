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Giriş Tarihi: 20.6.2021 15:05

nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi ve oyuncuları!

Baş Belası dizisi nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Baş Belası konusu ve oyuncuları!

ATV ekranlarına Pazar akşamları gelecek olan için geri sayım başladı. İlk bölüm ile 20 Haziran 2021 Pazar akşamı ATV’de seyircisi ile buluşacak olan dizi yayınlanan tanıtım fragmanları ile epey ilgi topladı. ARC Film yapımı olan dizide aşk, komedi, aksiyon gibi konular ele alınacak. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’in yer aldığı dizi konusu ile sürükleyici olurken güçlü oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Bu kapsamda; ? nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte diziye dair bilgiler ile ilk bölüm fragman ve özeti.

ARC Film tarafından çekilen 20 Haziran Pazar akşamı ATV ekranlarında olacak. Yayınlanan tanıtım fragmanları ile birlikte dizi şimdiden büyük ilgi görürken başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alıyor. Macera, komedi ve aşkın bir arada olduğu dizinin nerede çekildiği, konusu ve oyuncu kadrosu medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda; nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? ? İşte diziye dair bilgiler.

BAŞ BELASI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ARC Film tarafından çekilen Baş belası dizisi, 20 Haziran Pazar günü izleyici ile buluşacak. Polisiye türünde yayınlanacak olan dizi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor.

BAŞ BELASI DİZİSİ OYUNCULARI

İrem Helvacıoğlu (İpek Gümüşçü)

Seçkin Özdemir (Başkomiser Şahin Kara)

Dilara Aksüyek (Nazlı Tüzün)

Bülent Düzgünoğlu

Neşe Baykent

Taner Rumeli

Yılmaz Kunt

Buçe Buse Kahraman (Nermin Kuşçu)

Ali Mert Yavuzcan

Ergül Miray Şahin

Özgür Cem Tuğluk

Eyüp Mert İlkıs

BAŞ BELASI DİZİSİ KONUSU

Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet bürö baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri barındırıyor.

BAŞ BELASI İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bu basit bir aşk cinayeti değil..."

Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı'nın aldatıldığını öğrenir. Polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu İpek, arkadaşıyla birlikte bu olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düşer ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulur. Davayı soruşturan cinayet büro başkomiseri Şahin Kara'ya şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalan İpek'in hayatı ortaya çıkan delillerle tamamen değişir.

ATV'nin yeni dizisi Baş Belası 1. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video


İpek'in yıllardır içinde olduğu muhteşem hayatı bir yanılsamadan ibarettir. Hayatı alt üst olan İpek'in kendini toplaması için çözmesi gereken bir bilmece vardır. Bu bilmeceyi çözmenin yolunu arayan İpek, emniyete psikolog alınacağını öğrenir. Annesinin tüm itirazlarına rağmen mülakata girip işe alınır ancak kendini pek de hoşlanmadığı Şahin Kara'yla birlikte çalışırken bulacaktır. Şahin ise İpek'e güvenmemekte ve onun gibi bir kadının cinayet büronun dünyasına asla ayak uyduramayacağını düşünmektedir.

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Baş Belası dizisi nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Baş Belası konusu ve oyuncuları!
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