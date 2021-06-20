İlk bölümü 20 Haziran tarihinde Atv ekranlarında başlayacak olan Baş Belası dizisi başrol oyuncusu Seçkin Özdemir yaz sezonuna oldukça iddialı bir şekilde giriş yapan yapımda Başkomiser Şahin Kara'ya hayat verecek. Bu kapsamda yapımın ilk bölümünü izleyen diziseverler "Seçkin Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Başkomiser Şahin Kara rolüne hayat veren Seçkin Özdemir yaşı, hayatı ve hakkında merak edilen tüm detaylar…
SEÇKİN ÖZDEMİR KİMDİR?
Seçkin Özdemir (d. 25 Ağustos 1981, İstanbul), Türk Oyuncu, Sunucu ve Dj
2000 senesinde Kocaeli'nin bölgesel yabancı müzik radyolarından "Red Fm" de radyo programcılığına başladı. 2002 senesinde yapmaya başladığı "Brainstorm"isimli radyo show programı Kocaeli'de büyük ilgi gördü ve program 2004'e kadar devam etti. Antalya, İstanbul ve Bodrum'un birçok önemli kulübünde dj olarak kalabalıklara performans sergiledi.
2004 senesinde İstanbul "My Radio"da 5 ay boyunca drive time'da interaktif bir radyo show programı gerçekleştirdi. 2004 Ağustos ayında "Number 1"a transfer olarak televizyon programı da yapmaya başladı. 2005 senesinde Foster's sponsorluğunda yaptığı "Faraş" isimli absürd programın ardından, 2006 senesinde Türkiye'nin en büyük gençlik kulübü "Gnctrkcll'' Seçkin Özdemir'le çalışmaya başladı. 2 sene Number 1 Tv ve Number 1 Fm'de yönetmen Önder Kızılkan'la birlikte Gnctrkcll sponsorluğunda "Play" isimli gençlik müzik eğlence programını hazırlayıp sundu ve ayrıca Gnctrkcll'nin Türkiye çapındaki organizasyonlarında sahne sunuculuğu yaptı.
Müjdat gezen sanat merkezinde aldığı tiyatro eğitiminin ardından Akbank, Ülker, Binboa Vodka, Coca-Cola ve Gnctrkcll reklam filmlerinde rol aldı ve 2008 yılında Atv'nin Yaban Gülü dizisinde Burak karakterini oynadı.
Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın sevgilisi Leo Karakterini canlandırmıştır. Sanatçı Al Yazmalım isimli dizide Özge Özpirinçci ile birlikte başrol oynamıştır. 2013 yılı Mart ayında başlayan ve "I'm Sorry, I Love You" adlı bir Kore dizisinden uyarlanan "Bir Aşk Hikayesi" adlı dizide Damla Sönmez ile başrol oynamıştır.2014 yılın Aralık ayında başlayan "Günahkar" dizisinde Gülcan Arslan ve Hazal Filiz Küçükköse ile başrol oynamıştır.
2015 yılında başlayan ''Racon: Ailem İçin dizisinde Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir ve Barış Arduç ile rol almıştır. Dizi reyting düşüklüğü nedeniyle erken final vermiştir. 2015 yılının Kasım ayında Show Tv'de ilk teaserı yayınlanan Acı Aşk dizisiyle ekranlara geri dönmüştür. Dizi 13 Mart 2016'da 13.bölümde Final yaparak ekranlara veda etmiştir. Star Tv'nin fenomen dizisi Kiralık Aşk'ın ikinci sezonunda Pamir Marden karakteriyle ekranlara geri dönmüştür.
Filmografisi
2008 Yaban Gülü Burak Yardımcı Karakter
2011 - 2012 Al Yazmalım İlyas Avcı Başrol
2012 Muhteşem Yüzyıl Leo Yardımcı Karakter
2013 - 2014 Bir Aşk Hikayesi Korkut Ali Başrol
2014 Günahkar Ali Yusuf Tan Başrol
2015 Racon Ailem İçin Adnan Korhan Başrol
2015 - 2016 Acı Aşk Bulut Ocak Başrol
2016 - 2017 Kiralık Aşk Pamir Marden Başrol