SEÇKİN ÖZDEMİR KİMDİR?

Seçkin Özdemir (d. 25 Ağustos 1981, İstanbul), Türk Oyuncu, Sunucu ve Dj

2000 senesinde Kocaeli'nin bölgesel yabancı müzik radyolarından "Red Fm" de radyo programcılığına başladı. 2002 senesinde yapmaya başladığı "Brainstorm"isimli radyo show programı Kocaeli'de büyük ilgi gördü ve program 2004'e kadar devam etti. Antalya, İstanbul ve Bodrum'un birçok önemli kulübünde dj olarak kalabalıklara performans sergiledi.

2004 senesinde İstanbul "My Radio"da 5 ay boyunca drive time'da interaktif bir radyo show programı gerçekleştirdi. 2004 Ağustos ayında "Number 1"a transfer olarak televizyon programı da yapmaya başladı. 2005 senesinde Foster's sponsorluğunda yaptığı "Faraş" isimli absürd programın ardından, 2006 senesinde Türkiye'nin en büyük gençlik kulübü "Gnctrkcll'' Seçkin Özdemir'le çalışmaya başladı. 2 sene Number 1 Tv ve Number 1 Fm'de yönetmen Önder Kızılkan'la birlikte Gnctrkcll sponsorluğunda "Play" isimli gençlik müzik eğlence programını hazırlayıp sundu ve ayrıca Gnctrkcll'nin Türkiye çapındaki organizasyonlarında sahne sunuculuğu yaptı.

Müjdat gezen sanat merkezinde aldığı tiyatro eğitiminin ardından Akbank, Ülker, Binboa Vodka, Coca-Cola ve Gnctrkcll reklam filmlerinde rol aldı ve 2008 yılında Atv'nin Yaban Gülü dizisinde Burak karakterini oynadı.