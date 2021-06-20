İrem Helvacıoğlu hakkında araştırmalar başladı. Baş Belası dizisinde İpek karakterine hayat verecek olan isim başarısı ve güzelliği ile de magazin gündeminde sık sık yer alıyor. 2 Şubat 1990 Almanya'da dünyaya gelen ismin ilk projesi ise Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi olmuştur. Buna göre; Baş Belası dizisinin İpek'i İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? İrem Helvacıoğlu hakkında bilgiler

BAŞ BELASI'NIN İPEK'İ KİMDİR?

Güzel, şık, bakımlı, zevkli bir kadın. Son derece zeki, gözlem yeteneği yüksek, beden dili ve insan psikolojisini okuma konusunda uzman. Hareketli, enerjik, biraz fazla konuşuyor. Psikoloji mezunu olmasına, üzerine bir de klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmasına rağmen hiç çalışmamış, erken yaşta evlenip ev kadını olarak sürdürmüş hayatını. Hayatı boyunca hiç maddi sıkıntı çekmemiş. Cemiyette yani sosyetede sevilen bir sima olmuş. Canından çok sevdiği bir oğlu var.

Onun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır, her zorluğa katlanabilir. Polisiye meraklısı. Konusu polisiye olup da okumadığı kitap, izlemediği film kalmamış. Büyük bir arşivi var. Kocasının hataları nedeniyle İpek'in hayatı alt üst oluyor. Art arda yaşadığı beklenmedik olaylar zinciri sonucunda cemiyet hayatının incisi, ev kadını İpek'in yeni bir kimliği oluyor ve emniyette göreve başlıyor. Yedi düvelle barışık, iletişim uzmanı İpek'in karşısına duvarlarını bir türlü yıkamadığı Şahin çıkıyor.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu 2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir.

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.