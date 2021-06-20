Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Cici Babam konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2018 yılında vizyona giren yapımda babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Güldür Güldür Show ekibinin kaleminden çıkan bu unutulmayacak komedi, izleyiciyi kahkahalara boğacak serüvene davet ediyor. Yapımın konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak uyandırmaya devam ediyor. Peki Cici Babam konusu ne, oyuncuları kim? Cici Babam nerede çekiliyor?