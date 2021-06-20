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Giriş Tarihi: 20.6.2021 14:42

konusu ne, oyuncuları kim? Cici Babam nerede çekiliyor?

Cici Babam konusu ne, oyuncuları kim? Cici Babam nerede çekiliyor?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Güldür Güldür Şov ekibinin elinden çıkan yapım komedi türünde izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun yaptığı ve 2018 yılında vizyona giren yapımda Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işlerin karışmasını izleyeceğiz. Yapımın konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. Peki ne, oyuncuları kim? Cici Babam nerede çekiliyor?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2018 yılında vizyona giren yapımda babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Güldür Güldür Show ekibinin kaleminden çıkan bu unutulmayacak komedi, izleyiciyi kahkahalara boğacak serüvene davet ediyor. Yapımın konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak uyandırmaya devam ediyor. Peki ne, oyuncuları kim? Cici Babam nerede çekiliyor?

CİCİ BABAM KONUSU NE?

Komedi türündeki Cici Babam filmi, vefat eden babalarının ardından, yaşlı annelerinin cici baba haberiyle şok olan üç kardeşin macerasını işliyor. Babası ölen üç yetişkin kardeşe cici baba gelince işler karışır. Cici baba kendini üç kardeşe kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır.

CİCİ BABAM OYUNCULARI

2018 yapımı filmin yönetmenliğini Meltem Bozoflu, yapımcılığını ise Necati Akpınar üstleniyor.

Onur Atilla

Özgün Aydın

Mahir İpek

Onur Buldu

Uğur Bilgin

Derya Karadaş

Arif Erkin Güzelbeyoğlu

Aslı İnandık

Alper Kul

Yasemin Çonka

Meltem Yılmazkaya

Burak Topaloğlu

İrem Sak

Defne Yalnız

Kuvvet Yurdakul

Ayhan Sicimoğlu

Kayhan Yıldızoğlu

CİCİ BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cici Babam filminin çoğu sahnesi Ege Bölgesi'nde çekildi. Muğla'da bir köy evini merkeze alan film, Muğla'nın Köyceğiz başta olmak üzere çeşitli ilçelerinden görüntüleri içeriyor.

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Cici Babam konusu ne, oyuncuları kim? Cici Babam nerede çekiliyor?
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