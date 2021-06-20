Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Cici Babam konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2018 yılında vizyona giren yapımda babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Güldür Güldür Show ekibinin kaleminden çıkan bu unutulmayacak komedi, izleyiciyi kahkahalara boğacak serüvene davet ediyor. Yapımın konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde merak uyandırmaya devam ediyor. Peki Cici Babam konusu ne, oyuncuları kim? Cici Babam nerede çekiliyor?
Komedi türündeki Cici Babam filmi, vefat eden babalarının ardından, yaşlı annelerinin cici baba haberiyle şok olan üç kardeşin macerasını işliyor. Babası ölen üç yetişkin kardeşe cici baba gelince işler karışır. Cici baba kendini üç kardeşe kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır.
2018 yapımı filmin yönetmenliğini Meltem Bozoflu, yapımcılığını ise Necati Akpınar üstleniyor.
Onur Atilla
Özgün Aydın
Mahir İpek
Onur Buldu
Uğur Bilgin
Derya Karadaş
Arif Erkin Güzelbeyoğlu
Aslı İnandık
Alper Kul
Yasemin Çonka
Meltem Yılmazkaya
Burak Topaloğlu
İrem Sak
Defne Yalnız
Kuvvet Yurdakul
Ayhan Sicimoğlu
Kayhan Yıldızoğlu
Cici Babam filminin çoğu sahnesi Ege Bölgesi'nde çekildi. Muğla'da bir köy evini merkeze alan film, Muğla'nın Köyceğiz başta olmak üzere çeşitli ilçelerinden görüntüleri içeriyor.