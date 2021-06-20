TV 8 ekranlarında seyircisi ile buluşan MasterChef Türkiye yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Survivor yarışmasının final yapmasının ardından başlayacak olan program, izleyicisi tarafından bekleniyor. 4.sezona ev sahipliği yapacak olan programın yeni sezon yayın tarihi ve 2021 yarışmacıları hakkında araştırmalar da başladı. Bu kapsamda; MasterChef ne zaman başlayacak? 2021 Yeni sezon MasterChef yarışmacıları belli oldu mu?