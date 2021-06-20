Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Menajerimi Ara son bölüm izle! Barış’ın Ceyda’yla çalışmaya başlaması EGO ajansta bomba etkisi yaratıyor
Giriş Tarihi: 21.6.2021 01:38 Son Güncelleme: 21.6.2021 01:38

son bölüm izle! Barış’ın Ceyda’yla çalışmaya başlaması EGO ajansta bomba etkisi yaratıyor

Menajerimi Ara son bölüm izle! Barış’ın Ceyda’yla çalışmaya başlaması EGO ajansta bomba etkisi yaratıyor

ekranlarında her hafta Pazar günleri yayınlanan , 42. bölümüyle dün yayınlandı. Dizinin son bölümünde Barış’ın Ceyda’yla çalışmaya başlaması EGO ajansta bomba etkisi yaratıyor. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Star TV ile Menajerimi Ara son bölüm izleme linki ve özet detayları.

42. son bölümüyle ekranlarında dün yayınlandı. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun olarak "" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM İZLE

Star TV ile Menajerimi Ara son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle,



Aşağıda yer alan link ile Menajerimi Ara 42. son bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz...

https://www.startv.com.tr/dizi/menajerimi-ara/son-bolum



MENAJERİMİ ARA 42. BÖLÜM ÖZETİ

Barış'ın Ceyda'yla çalışmaya başladığı haberi 'ta bomba etkisi yaratır. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle'nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip 'ün kalbini hızla kazanır.



Gürgen Öz'ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda'nın hazırladığı sözleşmenin peşine düşer. Üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başlayan Dicle'nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak Ego Ajans'a düşer.



Öte yandan, Peride'nin karşısına bambaşka bir iş fırsatı çıkar. Kıraç'ın oyuncusu Sinem Uslu, şampuan reklamı çekiminin olduğu günün öncesi Kıraç'ın sponsordan aldığı maşa ile saçlarını yakar. Bununla beraber Bahtiyar Engin'in setinden gelen acil durum haberiyle Çınar, oyuncusunun yanına koşar.

ARKADAŞINA GÖNDER
Menajerimi Ara son bölüm izle! Barış’ın Ceyda’yla çalışmaya başlaması EGO ajansta bomba etkisi yaratıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA