Menajerimi Ara son bölüm izle! Barış’ın Ceyda’yla çalışmaya başlaması EGO ajansta bomba etkisi yaratıyor

Menajerimi Ara 42. son bölümüyle Star TV ekranlarında dün yayınlandı. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun olarak "Menajerimi Ara son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Star TV ile Menajerimi Ara son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle,
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Gürgen Öz'ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda'nın hazırladığı sözleşmenin peşine düşer. Üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başlayan Dicle'nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak Ego Ajans'a düşer.
Öte yandan, Peride'nin karşısına bambaşka bir iş fırsatı çıkar. Kıraç'ın oyuncusu Sinem Uslu, şampuan reklamı çekiminin olduğu günün öncesi Kıraç'ın sponsordan aldığı maşa ile saçlarını yakar. Bununla beraber Bahtiyar Engin'in setinden gelen acil durum haberiyle Çınar, oyuncusunun yanına koşar.