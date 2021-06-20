Menajerimi Ara son bölüm izle! Barış’ın Ceyda’yla çalışmaya başlaması EGO ajansta bomba etkisi yaratıyor





Gürgen Öz'ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda'nın hazırladığı sözleşmenin peşine düşer. Üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başlayan Dicle'nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak Ego Ajans'a düşer.