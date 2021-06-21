Online alışveriş yapmak isteyenlerine n çok tercih ettiği e-ticaret platformu Amazon.com'dan hesaplarını kapatmak ya da kalıcı olarak silmek isteyenler bu süreçte yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiye sahip olmayabilir. Amazon Prime olarak da üyelerine farklı hizmetler sunan Amazon.com'da tüketici hesabı, satısı hesabı ve prime üyeliğin iptali için bilmeniz gereken tüm detayları sizler için hazırladık.

AMAZON HESAP SİLME

Amazon hesabınızı silmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Amazon.com hesabınıza ait kullanıcı adı ve şifresi ile siteye giriş yapın.

Hesap ayarları kısmında hesabı sil seçeneğine gelin.

Sayfada yer lan kapatma nedenlerinden size uygun olanı işaretleyin.

Bu aşamada karşınıza "Amazon Hesabımı kapatmak ve verilerimi silmek istiyorum" yazan kısımda yer alan kutucuğu işaretleyin. Seçim yaptıktan sonra Hesabımı Kapatın'a basarak işlemi sonlandırın.

AMAZON HESAP SİLME KAÇ GÜN SÜRER?

Amazon hesabınızı silme talebinin ardından sistem tarafından size bir onay maili gönderilir. Maile onay verdikten sonra hesabınız kapatılır. Maile cevap vermek için size tanına süre 5 gündür. 5 gün içerisinde bu maile cevap verilmediği takdirde Amazon hesabı kalıcı olarak silme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

PRİME VİDEO HESABI NASIL SİLİNİR?

Amazon Prime hesabını kapatmak için ana sayfanızda Hesap ve Ayarlar sekmesine gelmelisiniz. Burada yer alan menüdeki Kanallar sekmesinden silmek istediğiniz aboneliği seçin ve Kanalı İptal Et seçeneğine tıklayın. Prime video hesabı silme talebini geri çekmek isterseniz sistem tarafından son ödeme tarihinize kanal işlem yapabilirsiniz. Ancak bu süre dolduktan sonra hesabı yeniden aktifleştiremezsiniz. Prime video hesabı Amazon Prime üyeliği le bağlantılı olmalıdır. Eğer Amazon Prime üyeliğinizi iptal ettiyseniz Prime video hesabınız da otomatik olarak iptal edilecektir.

AMAZON HESABI NEDEN KAPANIR?

Amazon.com'da ir hesap açıldığı zaman her ay ödeme yapmanız gerekmektedir. Satısı hesabı olarak da bilinen bu hesapların suspend (askıya alınma) olmaması için belirlenen miktar 39 dolar olarak belirlenmiştir. Eğer bu ödemeler zamanında yapılmaz ise Amazon hesabınızı kapatma hakkına sahiptir.

AMAZON SATICI HESABI KAPATMA

Amazon uygulaması üzerinden tüketici hesabının yanı sıra satısı hesabı da açabilirsiniz. Satıcı hesabınızı kapatmak istediğiniz takdirde yapmanız gerekenlerse şunlardır:

Gönderimi tamamlanmayan siparişlerin teslimatını gerçekleştirin.

Son satışınız üzerinden tüketici garanti süresi için 90 günlük bekleme süresini tamamlayın.

Tüm ödemelerinizi yapın ve hesabınızda bulunan miktarı sıfırlayın.

Alıcı ve satıcı arasındaki tüm para ve ürün iadesi işlemlerini tamamlayın.

Ardından satısı hesabımı kapat seçeneği üzerinden hesabınızı kapatabilirsiniz.

AMAZON PRİME ÜYELİK İPTALİ

Amazon Prime üyeliğini iptal etmek oldukça basit ve hızlı bir şekilde yapılabilir. Prime üyeliğini iptal etmek için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır: