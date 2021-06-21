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Giriş Tarihi: 22.6.2021 01:13 Son Güncelleme: 22.6.2021 01:13

! Naz’ın, ’ın evlenme teklifini kabul edince, Fırat’ın işi daha da zorlaşıyor

Aşkın Tarifi 3. bölüm izle! Naz’ın, Taylan’ın evlenme teklifini kabul edince, Fırat’ın işi daha da zorlaşıyor

ekranlarının yeni dizisi , 3. bölümüyle izleyenlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Naz’ın, ’ın evlenme teklifini kabul edince, Fırat’ın işi daha da zorlaşıyor. Son bölümün televizyonlardaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Kanal D ile Aşkın Tarifi 3. bölüm izleme linki ve özet detayları.

3. bölümle ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü televizyondan izleyemeyenler, "" şeklinde araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

AŞKIN TARİFİ 3. BÖLÜM İZLE

Kanal D ile Aşkın Tarifi 3. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıdaki link ile Aşkın Tarifi 3. bölümün tamamını, kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz…

https://www.kanald.com.tr/askin-tarifi/bolumler/askin-tarifi-son-bolum



AŞKIN TARİFİ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Naz'ın, 'ın evlenme teklifini kabul etmesi; Fırat'ın işini daha da zorlaştırır. Taylan, her ne kadar Fırat'a karşı zafer kazanmış gibi görünse de Fırat'ın restoranda çalışmaya devam edecek olması; onu huzursuz eder. Bu son hamlesi bile, Fırat'ı hayatlarından tamamen çıkarmaya yetmemiştir. Fırat ve Naz'ın arası, Naz'ın teklifi kabul etmesi yüzünden daha da gerilir. Çünkü Fırat, henüz kendine bile itiraf edemese de Naz'ın teklifi kabul etmesine bozulmuştur.



Fırat, bir yandan kapalı kebapçıyı da açtırmaya çalışmaktadır. Üzerinde, bunun da gerginliği vardır. Naz'la yine atıştıkları sırada, Fırat'ın önceden yaptığı bir hamle sayesinde; kısmen de olsa, sulh olurlar. Ancak beklenenin aksine yaşanan gelişmeler; Naz ve Fırat'ı baş başa bir yolculuğa sürükler. Bu sayede, birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. Ancak bunu öğrenen , çok gerilir ve beklenmedik bir hamle yapar. Taylan da Naz'la bir an önce evlenip, ününe ün katmak için adımlarını hızlandırır.



Aynı zamanda, Hazım'ın da gözüne girmeyi istemektedir. Bir aile yemeği organize eder. Ancak Naz'ın ve Taylan'ın planları, birbirini tutmaz. Taylan, Naz'ı bulmak için restorana gittiğinde; onu çok büyük bir sürprizin beklediğinden habersizdir. Acaba Fırat, amacına ulaşabilmiş midir?

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Aşkın Tarifi 3. bölüm izle! Naz’ın, Taylan’ın evlenme teklifini kabul edince, Fırat’ın işi daha da zorlaşıyor
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