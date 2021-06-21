Aşkın Tarifi 3. bölüm izle! Naz’ın, Taylan’ın evlenme teklifini kabul edince, Fırat’ın işi daha da zorlaşıyor





Fırat, bir yandan kapalı kebapçıyı da açtırmaya çalışmaktadır. Üzerinde, bunun da gerginliği vardır. Naz'la yine atıştıkları sırada, Fırat'ın önceden yaptığı bir hamle sayesinde; kısmen de olsa, sulh olurlar. Ancak beklenenin aksine yaşanan gelişmeler; Naz ve Fırat'ı baş başa bir yolculuğa sürükler. Bu sayede, birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. Ancak bunu öğrenen Sultan, çok gerilir ve beklenmedik bir hamle yapar. Taylan da Naz'la bir an önce evlenip, ününe ün katmak için adımlarını hızlandırır.