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Giriş Tarihi: 21.6.2021 13:17

yeni bölüme sürpriz konuk! Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak?

Aşkın Tarifi yeni bölüme sürpriz konuk! Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak?

Kanal D’de yayınlanan Aşkı Tarifi yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Kadir Doğulu, Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizide bu hafta Naz’ın, Taylan’ın evlenme teklifini kabul etmesi; Fırat’ın işini daha da zorlaştırır. Taylan, her ne kadar Fırat’a karşı zafer kazanmış gibi görünse de Fırat’ın restoranda çalışmaya devam edecek olması; onu huzursuz eder. Öte yandan 3.bölüme Arda Türkmen’in konuk olması beklenmedik gelişmelerin habercisi olacak. Peki Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak? İşte dizini yeni bölümünde yaşanacaklar…

Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüm merakla bekleniyor. Pazartesi akşamları yayınlanan diziye bu hafta Arda Türkmen konuk oluyor. Gaziantepli Fırat şefin, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a ders vermek isterken, gerçek aşk ile buluşmasını konu alan dizinin 3.bölümünde yine beklenmedik olaylar yaşanacak. Peki Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak?

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Naz'ın, Taylan'ın evlenme teklifini kabul etmesi; Fırat'ın işini daha da zorlaştırır. Taylan, her ne kadar Fırat'a karşı zafer kazanmış gibi görünse de Fırat'ın restoranda çalışmaya devam edecek olması; onu huzursuz eder. Bu son hamlesi bile, Fırat'ı hayatlarından tamamen çıkarmaya yetmemiştir. Fırat ve Naz'ın arası, Naz'ın teklifi kabul etmesi yüzünden daha da gerilir. Çünkü Fırat, henüz kendine bile itiraf edemese de Naz'ın teklifi kabul etmesine bozulmuştur. Fırat, bir yandan kapalı kebapçıyı da açtırmaya çalışmaktadır. Üzerinde, bunun da gerginliği vardır.

Naz'la yine atıştıkları sırada, Fırat'ın önceden yaptığı bir hamle sayesinde; kısmen de olsa, sulh olurlar. Ancak beklenenin aksine yaşanan gelişmeler; Naz ve Fırat'ı baş başa bir yolculuğa sürükler. Bu sayede, birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. Ancak bunu öğrenen Sultan, çok gerilir ve beklenmedik bir hamle yapar. Taylan da Naz'la bir an önce evlenip, ününe ün katmak için adımlarını hızlandırır. Aynı zamanda, Hazım'ın da gözüne girmeyi istemektedir. Bir aile yemeği organize eder. Ancak Naz'ın ve Taylan'ın planları, birbirini tutmaz. Taylan, Naz'ı bulmak için restorana gittiğinde; onu çok büyük bir sürprizin beklediğinden habersizdir. Acaba Fırat, amacına ulaşabilmiş midir?

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Aşkın Tarifi yeni bölüme sürpriz konuk! Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak?
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