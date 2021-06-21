Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri ATV yayın akışı programı: 21 Haziran ATV yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var?
Giriş Tarihi: 21.6.2021 15:09 Son Güncelleme: 21.6.2021 15:09

programı: 21 Haziran ATV yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var?

ATV yayın akışı programı: 21 Haziran ATV yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var?

Kanalların farklı yayın akışında birbirinden güzel yapımlar bulunurken merak ediliyor. Bazı kanallarda tartışma ya da haber programları yayınlanırken bazılarında ise program, dizi ve film yayınlanıyor. Yaz sezonuyla birlikte yeni diziler ise akşam saatlerinde izleyiciyle buluşuyor. Buna göre; ATV yayın akışı programı nasıl? 21 Haziran ATV yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var? İşte ile tüm programlar…

Pazartesi akşamı yayınlanan tüm yapımlar programı listesinde bulunuyor. Her gün ne izleyeceğini düşünen ve karar veremeyenler için tv'de bugün ne var, ATV yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var sorusunun yanıtı belli oldu. 21 Haziran akşamı birçok film ekrana gelirken bazı diziler yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte 21 Haziran 2021 ATV yayın akışı programı!

ATV YAYIN AKIŞI PROGRAMI! 21 HAZİRAN

Medya gündemini takip edenler bu akşam yayınlanacak olan programları, dizileri ve filmleri merak ediyor. 21 Haziran Atv yayın akışı programına göre yayınlanacak olan diziler, filmler ve yarışma programları şöyle;

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

ATV YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NELER VAR?

21 Haziran TV yayın akışı programına göre, atv kanalında farklı saat dilimlerinde diziler, filmler ve yarışma programları yer alacak. Yukardaki linke tıklayarak programların TV yayın akışına ulaşabilirsiniz.

16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı (Yeni Bölüm)
00:20 Bir Zamanlar Çukurova

ARKADAŞINA GÖNDER
ATV yayın akışı programı: 21 Haziran ATV yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA