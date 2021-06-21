ATV yayın akışı programı: 21 Haziran ATV yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var?

Pazartesi akşamı yayınlanan tüm yapımlar ATV yayın akışı programı listesinde bulunuyor. Her gün ne izleyeceğini düşünen ve karar veremeyenler için tv'de bugün ne var, ATV yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var sorusunun yanıtı belli oldu. 21 Haziran akşamı birçok film ekrana gelirken bazı diziler yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte 21 Haziran 2021 ATV yayın akışı programı!
Medya gündemini takip edenler bu akşam yayınlanacak olan programları, dizileri ve filmleri merak ediyor. 21 Haziran Atv yayın akışı programına göre yayınlanacak olan diziler, filmler ve yarışma programları şöyle;
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21 Haziran TV yayın akışı programına göre, atv kanalında farklı saat dilimlerinde diziler, filmler ve yarışma programları yer alacak. Yukardaki linke tıklayarak programların TV yayın akışına ulaşabilirsiniz.
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı (Yeni Bölüm)
00:20 Bir Zamanlar Çukurova