CS GO Sistem Gereksinimleri Neler? CS GO Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri

CS GO dünya genelinde en fazla oynanan oyunlardan birisidir. Aksiyon oyunu olan CS GO tek başına oynanabildiği gibi arkadaşlarla birlikte de oynanabilmektedir. Counter Strike Global Offensive kısaltımı olan bu oyun hakkında en fazla araştırılan şeyler sistem gereksinimleridir. Peki bunlar nelerdir? Tüm cevaplar bu yazıda...
CS GO GEREKSİNİMLERİ
CS GO Sistem gereksinimlerinin eksiksiz olması oyunu düzgün bir şekilde oynayabilmek için çok önemlidir. CS GO oynarken anında artan FPS oyunu mahvedebilir. FPS yükselmesi ise yetersiz sistem gereksinimi yüzünden kaynaklanabilir. Bu yüzden gereksinimlere önem verilmesi gerekir.
CS GO SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Oyun oynarken herhangi bir sistem yaşamamak için bilgisayarın o oyun için gereksinimleri doğru olmalıdır. CS GO oyuncularının ihtiyacı olan sistem gereksinimleri şunlardır:
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 / AMD Phenom x3 8750 veya benzeri bir işlemci türü
- RAM: 2 GB
- DirectX 9.0
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GT 420 ve Üstü
CS GO PC DONANIM ÖZELLİKLERİ
CS GO oyunu genellikle PC üzerinden oynanan bir oyundur. Bundan dolayı da PC özellikleri çok önemlidir. CS GO PC üzerinden oynanırken herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamak için PC donanım özelliklerine dikkat edilir. CS GO PC Donanımları tüm bilgisayarlarda değişiklik göstermektedir. Bunlar ise şöyledir:
- Windows – Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7/Vista/XP
- İşlemci: İntel Core 2 Duo E6600
- Bellek: 4 GB
- Ekran Kartı: NVidia GeForce GT 420 ya da AMD Radeon HD 6450
- Direct X: 9
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- MacOS – Minimum
- İşletim Sistemi: Macos X 10.6.6 ya da daha yüksek
- İşlemci: Intel Core Duo Processor (En az 2.0 GHz olmalı)
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: ATI Radeon HD 2400 ya da NVidia 8600M veya daha üst sürümler
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
- Linux + SteamOS
- İşletim Sistemi: Ubuntu 12.04
- İşlemci: Intel'in 64-bit Dual Core işlemcisi ya da AMD at 2.8 GHz
- Bellek: 4 GB
- Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600/9600GT veya ATI/AMD Radeon HD2600/3600
CS GO MİNUMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
CS GO oynamak isteyen kişiler için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:
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- İşletim Sistem: Windows 7/ Vista/ XP/ Windows 10
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750 veya daha yükseği
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Ekran Kartı 256 MB veya daha fazla olmalı ve Pixel Shader 3.0 desteğiyle DirectX 9 uyumlu olmalıdır
- DirectX: Sürüm 9.0 c
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan