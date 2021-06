CS GO Sistem Gereksinimleri Neler? CS GO Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri

CS GO dünya genelinde en fazla oynanan oyunlardan birisidir. Aksiyon oyunu olan CS GO tek başına oynanabildiği gibi arkadaşlarla birlikte de oynanabilmektedir. Counter Strike Global Offensive kısaltımı olan bu oyun hakkında en fazla araştırılan şeyler sistem gereksinimleridir. Peki bunlar nelerdir? Tüm cevaplar bu yazıda...

CS GO GEREKSİNİMLERİ

CS GO Sistem gereksinimlerinin eksiksiz olması oyunu düzgün bir şekilde oynayabilmek için çok önemlidir. CS GO oynarken anında artan FPS oyunu mahvedebilir. FPS yükselmesi ise yetersiz sistem gereksinimi yüzünden kaynaklanabilir. Bu yüzden gereksinimlere önem verilmesi gerekir.

CS GO SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyun oynarken herhangi bir sistem yaşamamak için bilgisayarın o oyun için gereksinimleri doğru olmalıdır. CS GO oyuncularının ihtiyacı olan sistem gereksinimleri şunlardır:

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 / AMD Phenom x3 8750 veya benzeri bir işlemci türü

RAM: 2 GB

DirectX 9.0

Ekran kartı: Nvidia GeForce GT 420 ve Üstü

CS GO PC DONANIM ÖZELLİKLERİ

CS GO oyunu genellikle PC üzerinden oynanan bir oyundur. Bundan dolayı da PC özellikleri çok önemlidir. CS GO PC üzerinden oynanırken herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamak için PC donanım özelliklerine dikkat edilir. CS GO PC Donanımları tüm bilgisayarlarda değişiklik göstermektedir. Bunlar ise şöyledir:

Windows – Minimum: İşletim Sistemi: Windows 7/Vista/XP İşlemci: İntel Core 2 Duo E6600 Bellek: 4 GB Ekran Kartı: NVidia GeForce GT 420 ya da AMD Radeon HD 6450 Direct X: 9 Depolama: 15 GB kullanılabilir alan



MacOS – Minimum İşletim Sistemi: Macos X 10.6.6 ya da daha yüksek İşlemci: Intel Core Duo Processor (En az 2.0 GHz olmalı) Bellek: 2 GB RAM Ekran Kartı: ATI Radeon HD 2400 ya da NVidia 8600M veya daha üst sürümler Depolama: 15 GB kullanılabilir alan



Linux + SteamOS İşletim Sistemi: Ubuntu 12.04 İşlemci: Intel'in 64-bit Dual Core işlemcisi ya da AMD at 2.8 GHz Bellek: 4 GB Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600/9600GT veya ATI/AMD Radeon HD2600/3600



CS GO MİNUMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

CS GO oynamak isteyen kişiler için gerekli olan minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

İşletim Sistem: Windows 7/ Vista/ XP/ Windows 10

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Phenom X3 8750 veya daha yükseği

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Ekran Kartı 256 MB veya daha fazla olmalı ve Pixel Shader 3.0 desteğiyle DirectX 9 uyumlu olmalıdır

DirectX: Sürüm 9.0 c

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Cities: Skylines Sistem Gereksinimleri - Cities: Skylines Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

Apex Sistem Gereksinimleri - Apex Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Among Us Sistem Gereksinimleri - Among Us Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?