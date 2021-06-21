Doya Doya Moda Betül neden yok, elendi mi? Doya Doya Moda Betül Böçkün ayrıldı mı?

DOYA DOYA MODA BETÜL NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda Betül olmaması dikkatlerden kaçmadı. Yarışmacılar jüri üyelerine yaptığı kombinleri beğendirmek için elinden geleni yaparken Betül neden yok, elendi mi sorusuna yanıt aranıyor. Doya Doya Moda Betül geçen hafta rahatsızlığı sebebiyle yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA BETÜL NEDEN YOK?

Kayıt öncesi ayağı takılıp düşen Betül Beçkün Doya Doya Moda'ya veda etmek zorunda kaldı. Doya Doya Moda jüri üyesi Umut Eker'in açıklaması ayrılığın nedenine açıklık getirdi.

Eker, "Bir şey açıklamak zorundayım, üzülerek açıklayacağım. Az önce aldığımız habere göre Betül sağlık sorunları nedeniyle programa devam edemeyecek." dedi.

Betül Böçkün, "Ddm (Doya Doya Moda) evindeki son kombin olarak buda burada dursun.." paylaşımıyla yarışmadan ayrıldığını duyurdu. Ancak Betül Beçkün konuya dair henüz açıklama yapmadı.

BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

Kuaförlük yapan ve 25 yaşında olan Betil Böçkün, aslen Bingöllü. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken başta jüri üyeleri olmak üzere ekran karşısındakiler de derinden etkilenmişti.