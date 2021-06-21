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Giriş Tarihi: 21.6.2021 13:56

Betül neden yok, elendi mi? Böçkün ayrıldı mı?

Doya Doya Moda Betül neden yok, elendi mi? Doya Doya Moda Betül Böçkün ayrıldı mı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan yeni bölüm izleyiciyle buluşurken Betül neden yok, ayrıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Yeni sezona All Star adıyla devam eden yarışmada konsepti en düzgün yapan ve en yüksek puan alan isimler haftanın birincisi olmaya hak kazanırken en düşük puanı alan yarışmacı ise eleniyor. Programın sıkı takipçileri Böçkün neden yok, elendi mi sorusuna yanıt ararken jüri üyesi Umut Eker'in açıklaması ayrılığın nedenine açıklık getirdi. Peki , elendi mi? Doya Doya Moda Betül Böçkün ayrıldı mı?

Betül neden yok, Böçkün ayrıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda kayıt öncesi ayağı takılıp düşen Betül Beçkün Doya Doya Moda'ya veda etmek zorunda kaldığı biliniyor. Yarışmacının hayranları ve programı takip edenler sorusuna yanıt ararken jüri üyesi Umut Eker'den açıklama gecikmedi. Peki Doya Doya Moda Betül neden yok, elendi mi, ayrıldı mı?

DOYA DOYA MODA BETÜL NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda Betül olmaması dikkatlerden kaçmadı. Yarışmacılar jüri üyelerine yaptığı kombinleri beğendirmek için elinden geleni yaparken Betül neden yok, elendi mi sorusuna yanıt aranıyor. Doya Doya Moda Betül geçen hafta rahatsızlığı sebebiyle yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA BETÜL NEDEN YOK?

Kayıt öncesi ayağı takılıp düşen Betül Beçkün Doya Doya Moda'ya veda etmek zorunda kaldı. Doya Doya Moda jüri üyesi Umut Eker'in açıklaması ayrılığın nedenine açıklık getirdi.

Eker, "Bir şey açıklamak zorundayım, üzülerek açıklayacağım. Az önce aldığımız habere göre Betül sağlık sorunları nedeniyle programa devam edemeyecek." dedi.

Betül Böçkün, "Ddm (Doya Doya Moda) evindeki son kombin olarak buda burada dursun.." paylaşımıyla yarışmadan ayrıldığını duyurdu. Ancak Betül Beçkün konuya dair henüz açıklama yapmadı.

BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

Kuaförlük yapan ve 25 yaşında olan Betil Böçkün, aslen Bingöllü. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken başta jüri üyeleri olmak üzere ekran karşısındakiler de derinden etkilenmişti.

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Doya Doya Moda Betül neden yok, elendi mi? Doya Doya Moda Betül Böçkün ayrıldı mı?
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