Gökberk Demirci kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Gökberk Demirci yaşı ve hayatına dair detaylar!

Oyunculuk kariyerine Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) adlı dizide küçük bir rolle başlayan Gökberk Demirci, bunun haricinde üç farklı yapımda daha yer almıştır. 20 Ekim 1989 tarihinde İzmir'de doğan oyuncu özellikle başrollerinde yer aldığı Yemin dizisinde ilgi görmüştür. Ünlü isim "Gökberk Demirci kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularıyla gündemdeki yerini aldı. İşte Gökberk Demirci yaşı, hayatı ve yer aldığı yapımlar…

GÖKBERK DEMİRCİ KİMDİR?

Adını Sen Koy, Hayatımın Aşkı, Demir Atlı Gringo, Arka Sokaklar, Yemin gibi projelerde yer alan oyuncu #GökberkDemirci kimdir?

Gökberk Demirci, 20 Ekim 1989 yılında dünyaya geldi, terazi burcu.

Cengiz Küçükayvaz tiyatrosunda oyunculuk dersleri alan Demirci, ilk olarak 2012 yılında Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam'da rol aldı.

2013'te Osmanlı'da Derin Devlet adlı dizide yer alan Demirci, 2015 yılında Demir Atlı Gringo, 2016 'da Yıldızlar da Kayar: Das Borak isimli filmlerde izleyicinin karşısına çıktı.

2017'de Hayatımın Aşkı'nda Adil karakterine hayat verdi.

2018 yılında Adını Sen Koy adlı projede Kılıç rolünü üstlenen Demirci, yine aynı yıl Arka Sokaklar'da Cüneyt rolüyle ekranlara geldi.

Oyuncu son olarak Kanal 7'de yayınlanan Yemin adlı dizide Emir karakterine hayat veriyor.

Gökberk Demirci meslektaşı Özge Yağız ile bir süredir birlikte. Çift evlenmeyi düşünüyor.