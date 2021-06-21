Kullanımı hala devam etse de eskisi kadar rağbet görmeyen Hotmail e-posta hizmetini ücretsiz vermeye devam ediyor. Tüm teknolojik cihazlarda aynı anda açılabilen ve online iletişimde kolaylık sağlayan Hotmail hesabını kapatmak isteyenler ise bunun için gerekli adımları merak ediyor. İşte Hotmail hesabı silme ve kapama için yapılması gerekenler…

HOTMAİL HESAP SİLME

Hotmail hesabınızı kapamak ve kullanımına son vermek isterseniz basit adımlar ile bu işlemi tamamlayabilirsiniz. Ancak hesabı silmeden önce sonrasında ihtiyaç duyduğunuz dosya ve bilgileri yedeklemeyi unutmamalısınız.

HOTMAİL HESABI KALICI OLARAK SİLME

Hotmail hesabınızı silmek için ilk yapmanız gereken hesaba giriş yapmanızdır. Girişi yaptıktan sonra cep telefonunuza gelen kodu sisteme girerek hesap kapama işlemlerine başlayabilirsiniz.

Hesap kapama sekmesinde ileri tuşuna basarak bir sonraki adımda hesabın silinmesi dahilinde kullanımı sonlanacak hizmetler karşınıza çıkacaktır. Buradaki metinleri detaylıca okuduktan sonra Hesabı Kapatma talebiniz devam ediyorsa butona basınız.

Hotmail sistemi hesabınızı kapatma talebiniz ardından 60 günlük askıya alma seçeneğini size sunar. Bu seçenek ile 60 gün içinde kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparsanız hesabınız yeniden aktifleşecektir.

OUTLOOK HESABI SİLİNİRSE NE OLUR?

Outlook hesabınızı silmek istediğinizde bazı uygulama ve hizmetleri kullanamayacağınızı bilmenziz gerekir. Outlook hesabının kapatılması ile birlikte MS Money ve HealthVault hizmetlerine erişiminiz sonlanacak ve bilgileriniz de kaybolacaktır. Bunun yanı sıra Skype platformundaki kişi listesine de erişiminiz iptal edilecektir.

HOTMAİL HESABI NE KADAR SÜREDE SİLİNİR?

Hotmail hesabının silinme süresi 60 gündür. Sistem silme ve kapatma talebinizi aldıktan sonra 60 gün içinde size yeniden hesabı aktifleştirme hakkı tanır. Eğer bu süreçte hesaba giriş yapmazsanız kalıcı olarak hesap kapatılacaktır. Bu süreçte sistem tarafından e-posta adresi silme işlemi de tamamlanacaktır. Eğer yeniden Hotmail hizmetlerinden yararlanmak isterseniz farklı bir kullanıcı ile yeni hesap açmalısınız. Ancak açtığınız bu yeni Hotmail adresinde eski belge ve bilgilerinize ulaşmanız söz konusu değildir.