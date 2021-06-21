Apple'ın 2018 yılında uygulamaya koyduğu, Veriler ve Gizlilik olarak duyurduğu iCloud hesabında tüm indirilen dokümanları, dosyaları, görüntüleri ve ses dosyalarını depolayabilirsiniz. Ancak Apple kullanmayı bıraktığınız takdirde bu hesabı silmeniz gerekecektir. İşte iCloud hesabınızı silmek için yapmanız gerekenler.

İCLOUD HESAP SİLME

iCloud hesabınızı silmek için takip etmeniz gerekenler adımlar şu şekildedir:

İlk olarak hesabınıza giriş yapın. Ardından Hesabınızı Yönet bölümüne tıklayın.

Bu adımdan sonra Apple kimliği sayfasına giderek Veri ve Gizlilik sekmesine gelin.

Sayfa üzerinde Gizliliği Yönet'e tıklayın ve ardından Hesabı Sil sekmesini bulun. Hesabı Sil butonuna basın. Böylelikle iCloud hesabı kalıcı olarak silme işlemini başarı ile tamamlamış olacaksınız.

APPLE KİMLİĞİ SİLİNEBİLİR Mİ?

Apple kimliğini silmek mümkün değildir. Apple kimliğinin silinmesinin tek yöntemi Apple'a bir ölüm belgesi sunmaktır. Ancak farklı bir telefon kullanımı yapacaksanız Apple kimliğiniz ile var olan iPhone cihazınızdan çıkış yapabilirsiniz. Apple kimliğini iPhone cihazından silmek için iki farklı yöntemi kullanabilirsiniz. Bu yöntemler şunlardır:

1. Apple kimliği ile cihazdan hesabı silme:

App Store ve iTunes'a tıklayarak Apple kimliğiniz ile giriş yapın.

Diolog kutusuna gelin ve burada Çıkış Yap seçeneğinden çıkış yapın.

2. Cihazdan veri temizleyicisi programı ile hesabı silme

Bu seçenekte iPhone Veri Temizleyicisi programını kullanabilirsiniz. Bu uygulama ile Apple kimliğiniz ile birlikte tüm veriler, notlar, dokümanlar da silinecektir. Bu uygulama diğer Apple kimliği silme uygulamalarına göre daha güvenlidir.

APPLE KİMLİĞİ SİLİNİRSE NE OLUR?

Apple kimliğini silmek istediğinizde aşağıda yer alan maddelere erişim sağlayamayacağınızı bilmeniz gerekir. Bu yüzden Apple kimliğinizi silmeden önce sizin için önemli olan veri ve dokümanları farklı bir klasörde depolayarak yeni cihazınıza taşıyabilirsiniz. İşte Apple kimliği silinirse ulaşılamayacak veriler;