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Giriş Tarihi: 22.6.2021 00:57 Son Güncelleme: 22.6.2021 00:58

3. bölüm izle! Yonca, korkunç bir olaya tanıklık ediyor

Kahraman Babam 3. bölüm izle! Yonca, korkunç bir olaya tanıklık ediyor

ekranlarının yeni dizisi , 3. bölümüyle izleyenlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Yonca, korkunç bir olaya tanıklık ediyor. Son bölümün televizyonlardaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Show TV ile Kahraman Babam 3. bölüm izleme linki ve özet detayları.

3. bölümle ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü televizyondan izleyemeyenler, "" şeklinde araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

KAHRAMAN BABAM 3. BÖLÜM İZLE

Show TV ile Kahraman Babam 3. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıdaki link ile Kahraman Babam 3. bölümün tamamını, kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz…

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/kahraman-babam-sezon-1-bolum-3-izle/96925



KAHRAMAN BABAM 3. BÖLÜM ÖZETİ

Uğur, Nazım'a çarpıp kaçtığını itiraf eden Tufan'ın karısını öldüren çeteye ulaşmak için büyük bir anahtar olduğunun farkındadır.

Uğur, Nazım'a çarpıp kaçtığını itiraf eden Tufan'ın karısını öldüren çeteye ulaşmak için büyük bir anahtar olduğunun farkındadır. Tufan'ı konuşturmak için aldığı risk Yonca ile yeniden karşı karşıya gelmesine neden olur. Yonca gerçekten zor durumda kalmıştır. Uğur şimdi Yonca'ya haklı olduğunu ispatlamak zorundadır. Onu ikna etmeye çalışır. Yonca Uğur'un verdiği savaşta haklı olup olmadığını anlamaya çalışırken korkunç bir olaya tanıklık edecektir.



Kızıyla görüşmesine izin verilmeyen Uğur hasret içindedir. Ömrüm ise okulda yapılacak etkinliğe babası katılamayacağı için çok üzgündür. Cem dayısı olarak etkinliğe katılabileceğini söyler. Bu bir nebze de olsa Ömrüm'ü mutlu eder. Okuldaki etkinliği duyan Uğur deliye döner. Uğur yasağa, Cem'e ve Yonca'ya rağmen okula gidebilecek midir?

Yavuz'un hırsı uğruna kurguladığı tezgahlar son hız devam etmektedir. İnsanların neresinden kolay yakalanacağını bilen Yavuz, bu kez kıvılcımı pek de uzak olmayan bir yerden tutuşturacaktır.



İtfaiyeciliğe babasının korumasında başlayan Murat bir an önce kendini kanıtlamak için çabalar. Gözü karalığı Tolga'nın öfkelenmesine neden olacaktır. Murat'ı gün sonunda beklemediği büyük bir ders beklemektedir.

Bir yanda evlilik hayalleri kuran İlker ve Menekşe; diğer yanda kızının istikbalinin kararmamasını, kendisi gibi olmamasını isteyen Ayşe… Sevda mı galip gelecek, mantık mı?

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Kahraman Babam 3. bölüm izle! Yonca, korkunç bir olaya tanıklık ediyor
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