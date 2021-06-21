Kahraman Babam konusu ve oyuncuları gibi detaylarla yayın gününde merak konusu haline geliyor. Henüz 2. Bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıkacak olan yapımın oyuncu kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Bu kapsamda izleyenler "Kahraman Babam konusu ne, oyuncuları kim? Kahraman Babam nerede çekiliyor?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Kahraman Babam dizisi hakkında merak edilenler…
Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle dikkat çeken 'Kahraman Babam' bir baba kızın duygu yüklü hikayesini ekranlara getirirken, kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadeleleri de gösteriliyor.
Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.
İstanbul'un pek çok semtinde çekimlerinin gerçekleştiği biliniyor.
Görkem Sevindik
Ebrar Alya Demirbilek
Nilay Deniz
Ushan Çakır
Tuğçe Altuğ
Toprak Sağlam
Fatih Al
Deniz Hamzaoğlu
Aslı Orcan
Sümeyye Aydoğan