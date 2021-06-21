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Giriş Tarihi: 21.6.2021 15:17

konusu ne, oyuncuları kim? Kahraman Babam nerede çekiliyor?

Kahraman Babam konusu ne, oyuncuları kim? Kahraman Babam nerede çekiliyor?

Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan dizisi 2. Bölümü ile televizyon ekranlarına gelirken izleyenleri tarafından konusu ve oyuncuları gibi detaylarla da gündeme taşınıyor. Bir baba kızın duygu yüklü hikayesini konu edinen yapımda Görkem Sevindik ve Nilay Deniz başrolü üstleniyor. Öte yandan “Kahraman Babam konusu ne, oyuncuları kim? Kahraman Babam nerede çekiliyor?” soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte yapıma dair merak edilen tüm detaylar…

konusu ve oyuncuları gibi detaylarla yayın gününde merak konusu haline geliyor. Henüz 2. Bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıkacak olan yapımın oyuncu kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Bu kapsamda izleyenler "Kahraman Babam konusu ne, oyuncuları kim? Kahraman Babam nerede çekiliyor?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Kahraman Babam dizisi hakkında merak edilenler…

KAHRAMAN BABAM KONUSU NE?

Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle dikkat çeken 'Kahraman Babam' bir baba kızın duygu yüklü hikayesini ekranlara getirirken, kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadeleleri de gösteriliyor.

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

KAHRAMAN BABAM NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un pek çok semtinde çekimlerinin gerçekleştiği biliniyor.

KAHRAMAN BABAM OYUNCULARI KİMLER?

Görkem Sevindik

Ebrar Alya Demirbilek

Nilay Deniz

Ushan Çakır

Tuğçe Altuğ

Toprak Sağlam

Fatih Al

Deniz Hamzaoğlu

Aslı Orcan

Sümeyye Aydoğan

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Kahraman Babam konusu ne, oyuncuları kim? Kahraman Babam nerede çekiliyor?
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