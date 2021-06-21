Kahraman Babam konusu ve oyuncuları gibi detaylarla yayın gününde merak konusu haline geliyor. Henüz 2. Bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıkacak olan yapımın oyuncu kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Bu kapsamda izleyenler "Kahraman Babam konusu ne, oyuncuları kim? Kahraman Babam nerede çekiliyor?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Kahraman Babam dizisi hakkında merak edilenler…