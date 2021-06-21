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Giriş Tarihi: 21.6.2021 15:01 Son Güncelleme: 21.6.2021 15:02

programı: 21 Haziran Kanal D yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var?

Kanal D yayın akışı programı: 21 Haziran Kanal D yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var?

Televizyonda yayınlanan dizi ve filmler listesinde yer alıyor. Kanalların farklı yayın akışında birbirinden güzel yapımlar bulunurken Kanal D yayın akışında neler var, bugün hangi dizi ve filmler var sorusuna yanıt aranıyor. Bazı kanallarda tartışma ya da haber programları yayınlanırken bazılarında ise program, dizi ve film yayınlanıyor. Yaz sezonuyla birlikte yeni diziler ise akşam saatlerinde izleyiciyle buluşuyor. Peki programı nasıl? 21 Haziran Kanal D yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var?

Pazartesi akşamı yayınlanan tüm yapımlar programı listesinde bulunuyor. Her gün ne izleyeceğini düşünen ve karar veremeyenler için tv'de bugün ne var, Kanal D yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var sorusunun yanıtı belli oldu. 21 Haziran akşamı birçok film ekrana gelirken bazı diziler yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte 21 Haziran 2021 programı!

KANAL D YAYIN AKIŞI PROGRAMI! 21 HAZİRAN

Medya gündemini takip edenler bu akşam yayınlanacak olan programları, dizileri ve filmleri merak ediyor. programına göre yayınlanacak olan diziler, filmler ve yarışma programları şöyle;

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL D YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NELER VAR?

21 Haziran TV yayın akışı programına göre, Kanal D kanalında farklı saat dilimlerinde diziler, filmler ve yarışma programları yer alacak. Yukardaki linke tıklayarak programların TV yayın akışına ulaşabilirsiniz.

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi (Yeni Bölüm)

23:30 Baht Oyunu

02:00 Gelinim Mutfakta

04:00 Bodrum Masalı

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Kanal D yayın akışı programı: 21 Haziran Kanal D yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var?
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