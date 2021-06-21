Kanal D yayın akışı programı: 21 Haziran Kanal D yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var?

Pazartesi akşamı yayınlanan tüm yapımlar Kanal D yayın akışı programı listesinde bulunuyor. Her gün ne izleyeceğini düşünen ve karar veremeyenler için tv'de bugün ne var, Kanal D yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var sorusunun yanıtı belli oldu. 21 Haziran akşamı birçok film ekrana gelirken bazı diziler yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte 21 Haziran 2021 Kanal D yayın akışı programı!