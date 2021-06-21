Kanal D yayın akışı programı: 21 Haziran Kanal D yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var?

Pazartesi akşamı yayınlanan tüm yapımlar Kanal D yayın akışı programı listesinde bulunuyor. Her gün ne izleyeceğini düşünen ve karar veremeyenler için tv'de bugün ne var, Kanal D yayın akışına göre bugün hangi dizi ve filmler var sorusunun yanıtı belli oldu. 21 Haziran akşamı birçok film ekrana gelirken bazı diziler yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte 21 Haziran 2021 Kanal D yayın akışı programı!
Medya gündemini takip edenler bu akşam yayınlanacak olan programları, dizileri ve filmleri merak ediyor. 21 Haziran Kanal D yayın akışı programına göre yayınlanacak olan diziler, filmler ve yarışma programları şöyle;
KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
21 Haziran TV yayın akışı programına göre, Kanal D kanalında farklı saat dilimlerinde diziler, filmler ve yarışma programları yer alacak. Yukardaki linke tıklayarak programların TV yayın akışına ulaşabilirsiniz.
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi (Yeni Bölüm)
23:30 Baht Oyunu
02:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Bodrum Masalı