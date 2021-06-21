LinkedIn platformu iş hayatının profesyonelleri tarafından kullanılan bir platformdur. İş arama, markaların kurumsal paylaşımları gibi paylaşımların yer aldığı LinkedIn pek çok kişi için dijital bir CV olarak da görülmektedir. Ancak çok fazla sosyal medya platformunun bulunması ve kişiler bu platformlara yeterli zaman ayıramaması amacıyla kapatma ihtiyacı duyabilir. Eğer LinkedIn hesabınızı kapatmaya karar verdiyseniz içeriğimizde ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

LİNKEDIN HESAP SİLME

LinkedIn hesabı silme işlemi hem telefon hem de bilgisayar üzerinden yapılabilir. LinkedIn'ı telefon üzerinden silmek isterseniz yapmanız gerekenler şunlardır:

Uygulamaya giriş yapın

Profil fotoğrafınızın üzerine tıklayın ve profili görüntüleyin.

Ayarlar sekmesine tıklayın. Burada Hesap bölümü üzerinden sayfada yer alan Hesabı Kapat seçeneğine gelerek Devam Et'e tıklayın.

Karşınıza çıkan kapatma nedenlerinden kendinize uygun olan seçeneği işaretleyerek devam edin.

Son adımda ise şifrenizi girerek hesabınızı silin.

LİNKEDIN HESABI KALICI OLARAK SİLME

LinkedIn hesabını kapattıktan sonra aynı hesaba tekrar giriş yapamazsınız. Kalıcı hesap silme ile birlikte tüm bağlantılarınız ve yazışmalarınız silinmektedir. Bu yüzden LinkedIn hesap kapatma linki üzerinden son adıma gelmeden önce bu platforma olan ihtiyacınızı değerlendirerek hareket etmelisiniz.

LİNKEDIN KISITLANAN HESAP NASIL AÇILIR?

LinkedIn'de kısıtlanan bir hesabı yeniden aktifleştirmek için aşağıdaki adımları takip ederek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz:

Oturum açmak için kullanıcı adı ve şifrenizi girin ya da oturum açmak için gönderilen linke tıklayın. Ardından Yeniden Etkinleştir'e tıklayarak kısıtlanan hesabınızı yeniden açabilirsiniz. Bu işlem ile birlikte LinkedIn hesap kurtarma sürecini başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

LİNKEDIN HESAP DONDURMA

LinkedIn hesabınızı kapatmak ya da silmek yerine geçici süreliğine dondurmayı tercih edebilirsiniz. Bu aşamada ayarlar bölümünden kısa sürede dondurma işlemini yapabilirsiniz. İşte LinkedIn hesap silme yerine dondurma seçeneği için izlenmesi gereken adımlar: