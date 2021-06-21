LinkedIn platformu iş hayatının profesyonelleri tarafından kullanılan bir platformdur. İş arama, markaların kurumsal paylaşımları gibi paylaşımların yer aldığı LinkedIn pek çok kişi için dijital bir CV olarak da görülmektedir. Ancak çok fazla sosyal medya platformunun bulunması ve kişiler bu platformlara yeterli zaman ayıramaması amacıyla kapatma ihtiyacı duyabilir. Eğer LinkedIn hesabınızı kapatmaya karar verdiyseniz içeriğimizde ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
LİNKEDIN HESAP SİLME
LİNKEDIN HESABI KALICI OLARAK SİLME
LinkedIn hesabını kapattıktan sonra aynı hesaba tekrar giriş yapamazsınız. Kalıcı hesap silme ile birlikte tüm bağlantılarınız ve yazışmalarınız silinmektedir. Bu yüzden LinkedIn hesap kapatma linki üzerinden son adıma gelmeden önce bu platforma olan ihtiyacınızı değerlendirerek hareket etmelisiniz.
LİNKEDIN KISITLANAN HESAP NASIL AÇILIR?
LinkedIn'de kısıtlanan bir hesabı yeniden aktifleştirmek için aşağıdaki adımları takip ederek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz:
LİNKEDIN HESAP DONDURMA
LinkedIn hesabınızı kapatmak ya da silmek yerine geçici süreliğine dondurmayı tercih edebilirsiniz. Bu aşamada ayarlar bölümünden kısa sürede dondurma işlemini yapabilirsiniz. İşte LinkedIn hesap silme yerine dondurma seçeneği için izlenmesi gereken adımlar: