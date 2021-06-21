Maraşlı 23. Bölüm fragmanı izle: Mahur Maraşlı’nın kimliğini öğrenecek mi? Maraşlı yeni bölüm tek parça izle!

ATV'nin sevilen dizilerinden Maraşlı yeni bölümüyle reytinglerde zirveye oynamaya hazırlanıyor. Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenen Maraşlı yeni bölümde onu tehdit ederek gerçekleri açıklamasını ister. Bu sırada Mahur onu dağ evine çağırır ve evlenme teklifini kabul eder. Ancak Maraşlı'nın kimliğinin açığa çıkması an meselesidir. Mahur Maraşlı'nın kimliğini öğrenecek mi? Maraşlı 23. Bölüm fragmanı haberimizde: Maraşlı yeni bölüm tek parça izle!

MARAŞLI 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Maraşlı Hurdacı'yla karşı karşıya gelir ve onu silahla tehdit eder. Bu sırada Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenir ve kendisini neden öldürmeye çalıştığını anlamaya çalışır. Mahur ve Zeliş okulda buluşur. Mahur evlilik konusunda Zeliş'in ağzını ararken Zeliş'in babasının Hilal ile evlenmesini istediğini anlar. Maraşlı'nın evlilik teklifini yanıtlamaya hazırlanan Mahur'un konuşması gereken bir kişi daha vardır.