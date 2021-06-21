Maraşlı 23. Bölüm fragmanı izle: Mahur Maraşlı’nın kimliğini öğrenecek mi? Maraşlı yeni bölüm tek parça izle!

ATV'nin sevilen dizilerinden Maraşlı yeni bölümüyle reytinglerde zirveye oynamaya hazırlanıyor. Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenen Maraşlı yeni bölümde onu tehdit ederek gerçekleri açıklamasını ister. Bu sırada Mahur onu dağ evine çağırır ve evlenme teklifini kabul eder. Ancak Maraşlı'nın kimliğinin açığa çıkması an meselesidir. Mahur Maraşlı'nın kimliğini öğrenecek mi? Maraşlı 23. Bölüm fragmanı haberimizde: Maraşlı yeni bölüm tek parça izle!
MARAŞLI 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Maraşlı Hurdacı'yla karşı karşıya gelir ve onu silahla tehdit eder. Bu sırada Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenir ve kendisini neden öldürmeye çalıştığını anlamaya çalışır. Mahur ve Zeliş okulda buluşur. Mahur evlilik konusunda Zeliş'in ağzını ararken Zeliş'in babasının Hilal ile evlenmesini istediğini anlar. Maraşlı'nın evlilik teklifini yanıtlamaya hazırlanan Mahur'un konuşması gereken bir kişi daha vardır.
MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?
Bu sırada mekanı Savcı Tolga tarafından basılan Hurdacı Savaş için ölüm emri çıkarır. İkili arasında ölümcül bir savaş başlar. Bu sırada Savaş Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğundan şüphelenir ve harekete geçerek Fuat ve Mahur'un peşine takılır. Savaş Maraşlı'nın herkes tarafından aranan Mehmet İnce olduğunu öğrenecek mi, Fuat ve Mahur tehlikede mi?
MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mehmet İnce'nin dosyası savcılığa gitmek üzereyken Nevzat kendi fotoğrafını Maraşlı'nın fotoğrafıyla değiştirir. Mehmet İnce'nin Nevzat olduğunu düşünen savcı Nevzat'ı odasına çağırır. Bu sırada Maraşlı Mahur'a gerçek kimliğini açıklayacakken Nevzat'tan gelen telefonla kimliğinin afişe olmadığını öğrenir ve olayı çevirmek için Mahur'a evlenme teklifi eder. Kafasında bazı soru işaretleri olan Mahur teklife yanıt vermez ve Maraşlı'nın yanından ayrılır.
MARAŞLI 22. BÖLÜM ÖZETİ
Bu sırada Hilal Nevzat'ın fotoğrafı değiştirdiğini öğrenir ve ona çok kızar. Nevzat ise Maraşlı'nın defalarca onun hayatını kurtardığını, bu sebeple ona can borcu olduğunu belirtir. Bu sırada Mahur eve dönüp Maraşlı'nın teklifini düşünür. Ertesi gün Mahur ve Zeliş'i yemeğe davet eder. Yemekte Zeliş babasının işi gereği farklı konuştuğunu ağzından kaçırır ancak Mahur ne demek istediğini anlayamaz. Savaş Mehmet İnce'nin dosyasını ele geçirmek için Savcı'nın arabasına bomba koyar. Hurdacı bu durumu önlemek için bombanın kumandasını değiştirir. Bu sayede araçta olan Mahur'un da hayatı kurtulur. Nevzat Savaş'ın adamları tarafından yakalanır. Nevzat'ı takip eden ve Hurdacı'nın elinden kurtaran Maraşlı bu sırada Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenir ve büyük bir şok yaşar.
Maraşlı 23. Yeni Bölüm (21 Haziran 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle! Maraşlı'da bölüme damga vuracak sahne...