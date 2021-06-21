Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan PUBG, çevrimiçi olarak oynanan ve arkadaşlarınızla aynı anda oynayabileceğiniz bir oyundur. İlk olarak bilgisayar üzerinden oynanabilen PUBG oyunu kısa sürede mobile de taşınarak daha fazla kişiye ulaşmıştır. Kişilerin oyun bağımlılığı ile uzun saatler oynamasına neden olan PUBG hesap silme hakkındaki tüm detaylar yazımızda sizleri bekliyor.

PUBG HESAP SİLME

Eğer PUBG oyununu Steam üzerinden aldıysanız silme işlemini yapamazsınız. Bunun sebebi ise Steam üzerinden tüm hesap bağlantısının yapılmasıdır. Burada Steam bağlantılı hesabı silmek için Steam üzerinden işlemleri gerçekleştirmelisiniz.

PUBG HESABI KALICI OLARAK SİLME

PUBG hesabınızı silmek için ana sayfa girişini yapın.

Ardından hesabınızdaki Ayarlar sekmesine gelin ve kişisel bilgilerinize tıklayın.

Burada yer alan hesabı sil butonuna tıklayarak değişiklikleri kaydedin.

Hesabınızın kalıcı olarak silinmesi için sistem üzerinden gönderilen son onay ile birlikte işleminiz tamamlanacaktır.

Silme işleminin ardından PUBG hesabınızdaki tüm verilerin silineceğini unutmamalısınız.

PUBG MOBİLE FACEBOOK HESABI NASIL KAPATILIR?

PUBG hesabı farklı sosyal medya hesapları ile bağlantılı olarak açılabilir. Burada PUBG mobile Facebook üzerinden açılan hesabı kapatmak için şu adımlar takip edilmelidir:

Giriş yaptıktan sonra ayarlar bölümüne gidin.

Burada yer alan Destek butonuna tıklayarak ortaya çıkan sohbet baloncuğuna talebinizi iletin.

PUBG destek ekibi henüz Türkçe iletişim desteği vermediği için talep ve şikayetlerinizi İngilizce olarak iletmelisiniz.

Burada talebinizin ardından hesabınız 7 gün içerisinde kapatılacaktır.

PUBG MOBİLE NASIL SIFIRLANIR?

PUBG mobile üzerinden ayarların sıfırlanması ile oyuncular oyun içerisinde kendilerine uygun olarak özelleştirme yapabilirler. Burada oyuncular kendilerine uygun olamayan özel ayarları sıfırlamak için Ayarlar sekmesinden Grafik bölümüne girerek Ekranı Sıfırla'dan işlemleri yapabilirsiniz. Sıfırlama ayarları PUBG'de şu şekildedir:

Araç ayarlarını sıfırlama: Ayarlar sekmesinden Araç kısmına gelerek, 1 buton kontrolleri üzerinden sıfırlama yapabilirsiniz.

Toplama ayarlarını sıfırlama: Ayarlar sekmesinden Toplama bölümüne gelerek, Varsayılanlar kısmında değişiklikleri yapabilirsiniz.

Dil ayarlarını sıfırlama: Ayarlar sekmesi üzerinden Dil'e gelerek dil ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.

Hassasiyet ayarlarını sıfırlama: Burada Hassasiyet kısmına gelerek orta ayarı seçin. Kamera hassasiyetini ise yüzde 100 olarak düzenleyin.

PUBG HESAP SİLME GOOGLE

Google üzerinden PUBG hesabınızı silmek için;

Telefon ayarlarına gidin.

Google giriş yaparak, hesabınıza bağlı olan uygulamalar sekmesine dokunun.

Burada hesabınıza bağlı olan PUBG mobile'a tıklayın.

Karşınıza çıkan bağlantıyı kes sekmesine dokunarak hesabınızın silme işlemini tamamlayabilirsiniz.

PUBG HESAP SİLME GAME CENTER

Game Center, İOS uygulaması üzerinden oyun depolama alanıdır. Game Center'dan PUBG hesabınızı silmek için hesap bölümünden Sil butonuna tıklayarak oyunu kaldırabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra Game Center uygulamasından PUBG hakkında herhangi bir bildirim almayacaksınız. Bunun yanı sıra PUBG Guest denilen misafir hesapla girişlerde de hesap silmeyi kolaylıkla yapabilirsiniz. Telefondan pubg guest hesap silme için ayarlar sekmesine gelin. Genel ayarlar üzerinden sol alt kısımda yer alan çıkış yap seçeneğine tıklayarak misafir PUBG hesabınızdan çıkarak silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.