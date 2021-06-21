2003 yılından bu yana en çok tercih edilen online görüşme platformlarından biri olan Skype uygulaması hem iki hem de toplu görüşmeler yapma imkanı sunuyor. Dünyanın her yerinde milyonlarca kullanıcısı bulunsa da bazı kişiler Skype uygulaması üzerinden hesabını silmeyi isteyebiliyor. Hesap silme işleminde sorun yaşayan kullanıcılar için bu yazımızda Skype hesap silme için yapılması gerekenleri sizler için hazırladık. İşte merak edilen tüm detaylar…

SKYPE HESAP SİLME

Skype hesap silme sırasında izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

Skype hesabınızı web tarayıcınız üzerinden giriş yapın. Ardından sizden istenilen doğrulama kodlarını girin.

Hesabı silme sekmesine gidip işlemi yaparken karşınıza çıkan ekranlarda onaylama yapın. İster mail ister telefon numaranıza kod gelmesini isteyin ve 4 haneli kodu girerek onaylayın.

Bir sonraki aşamada Skype hesabınızı kapatıp kapatmak istemediğinize dair teyit etme sorusu ile karşılaşacaksınız. Eğer hesabı kapatmayı isterseniz ekranda yer alan "İleri" butonuna basarak işlemi onaylayın.

İlerlediğinizde yeniden karşınıza bir onay ekranı çıkacaktır. Burada hesabınızın 60 gün içinde kapatılacağı bilgisi verilir ve silme nedeninizi seçerek bitti butonuna basmanız istenir.

Son aşamada ise Hesabı Kapat'a basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

SKYPE HESABINI KALICI OLARAK KAPATMA

Skype hesabı size sunduğu ücretsiz görüşme, dosya ve doküman paylaşımı imkanı ile online görüşmelerde pek çok fayda sağlar. Ancak hesabı kalıcı olarak kapatmak isterseniz yapmanız gereken silme işlemini yaptıktan sonra 60 gün boyunca hesaba giriş yapmamanız. Aksi halde uygulama askıya alma sürecini değerlendirdiğinizi düşünerek hesabınızı yeniden aktifleştirecektir. Bu aktifleştirmenin ardından hesabınızın yeniden kalıcı olarak kapatılması için 60 günlük süreyi doldurmanız gerekir. Skype uygulamasını kalıcı olarak kapatmak için aplikasyon üzerinden değil web tarayıcısından bu işlemi yapmanız gerekir. Aksi halde hesap kapatılmayacaktır.

SKYPE SİLİNİRSE NE OLUR?

Skype uygulamasını sildiğiniz takdirde bu uygulama üzerinden yaptığınız tüm görüşme paylaşımlar silinecektir. Uygulamanın size verdiği 60 gün askı süresini yeniden kullanmamanız durumunda dosyaları erişiminiz mümkün olmayacak.

SKYPE HESABI NE ZAMAN SİLİNİR?

Skype hesabınızı kapatma talebinizin ardından uygulama size hesabınızı 60 gün boyunca askıya alınacağı bilgisini verir. Bu sistem içerisinde eğer 60 gün boyunca hesaba giriş yapmazsanız hesabınız kalıcı olarak silinecektir. 60 gün kullanıcıların hesaplarını yeniden kullanmaları için verilen bir süredir.

SKYPE VE MİCROSOFT HESABI BAĞLANTISINI KALDIRMA

Skype uygulamasını kapatmak ya da kalıcı olarak silmek isteyenler hesaplarının Microsoft hesabı ile bağlantılı olması durumunda dikkat etmelidir. Eğer hesaplar arası bir bağlantı yok ise silme adımlarından Skype uygulamasındaki hesabını kolayca silebilirsiniz. Ancak Microsoft hesabı ile birbirine bağlı bir hesap kullanıyorsanız silme işleminde diğer hesabın da silineceği konusunda bilgi sahibi olmalısınız. Eğer Skype hesabına bağlı diğer hesabınız üzerinden satın aldığınız uygulama ve ürünler ise silme işleminde bunları da kaybedebilirsiniz. Bu yüzden Skype hesabınızı kapamadan önce bağlantı ayarlarında giderek hesap kısmında Microsoft hesabınızın bağlantısını kaldırın. Bu işlemin ardından Skype hesabınızı güvenle silebilirsiniz.